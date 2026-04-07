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A Coruña

Un coche rompe una de las polémicas vallas de Os Mallos

La barreras se habían instalado para proteger las jardineras de los estacionamientos indebidos

Abel Peña
Abel Peña
07/04/2026 18:39
Valla rota en la calle Santander
Valla rota en la calle Santander
Carlota Blanco
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A mediados del mes pasado se instalaron unas vallas de madera para proteger las jardineras de la calle Santander, en Os Mallos. Desde el primer momento, llamaron la atención por estar hechas de madera y ser muy altos, lo que recordaba un vallado de granja. Hoy una de ellas ha aparecido rota, se supone que por el impacto de un coche. 

De hecho, se instalaron precisamente para evitar que los coches estacionaran en las jardineras, dado que al reformar la calle, se eliminaron los espacios de aparcamiento. Sin embargo, los conductores siguen tratando de estacionar, aunque sea precariamente. 

Vallas en la calle Santander de Os Mallos

El Ayuntamiento valla Os Mallos

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En su momento, generaron polémica por su feo aspecto, sobre todo comparadas con las nuevas de hierro que luce la calle San Andrés. sin embargo, el Ayuntamiento había asegurado que se trataba de una medida provisional. 

Vallas de madera en la calle Santander

El “escándalo estético” de Os Mallos es temporal: las vallas de madera desaparecerán

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