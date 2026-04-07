Un coche rompe una de las polémicas vallas de Os Mallos

Valla rota en la calle Santander Carlota Blanco

A mediados del mes pasado se instalaron unas vallas de madera para proteger las jardineras de la calle Santander, en Os Mallos. Desde el primer momento, llamaron la atención por estar hechas de madera y ser muy altos, lo que recordaba un vallado de granja. Hoy una de ellas ha aparecido rota, se supone que por el impacto de un coche.

De hecho, se instalaron precisamente para evitar que los coches estacionaran en las jardineras, dado que al reformar la calle, se eliminaron los espacios de aparcamiento. Sin embargo, los conductores siguen tratando de estacionar, aunque sea precariamente.

El Ayuntamiento valla Os Mallos Más información

En su momento, generaron polémica por su feo aspecto, sobre todo comparadas con las nuevas de hierro que luce la calle San Andrés. sin embargo, el Ayuntamiento había asegurado que se trataba de una medida provisional.