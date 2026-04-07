Tres docentes de Lugo viajan a Liberia para dar soporte técnico a Diego González Rivas

Diego González Rivas EC

Un equipo de tres docentes del Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes, de Lugo, ha viajado a Liberia este martes en una misión de apoyo al quirófano móvil de la Fundación Diego González Rivas.

La expedición, que se extenderá hasta el 17 de abril, tiene como objetivo proporcionar soporte técnico esencial para las intervenciones quirúrgicas que el equipo médico realizará en el país africano.

Los profesores Leticia Conde, Víctor Manuel Paz y Alberto Pereira López, que pertenecen al departamento de Eficiencia Enerxética del centro, son los encargados de esta tarea.

Su labor se centrará en ofrecer soporte técnico especializado para garantizar el funcionamiento de la central de energía que alimenta la unidad quirúrgica, un elemento clave para que el equipo del cirujano Diego González Rivas pueda desarrollar su actividad “con seguridad y continuidad”.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha agradecido en un comunicado la implicación de los docentes y ha destacado que son "un ejemplo de solidaridad para sus alumnos y para todo el sistema educativo".

Asimismo, la Xunta ha puesto en valor la disposición del CIFP As Mercedes a colaborar en este tipo de proyectos.

La consellería considera que estas misiones ponen de manifiesto "el alto nivel de preparación e innovación de la FP gallega", además de demostrar que los conocimientos que promueve son aplicables “en todo tipo de circunstancias y contextos”.

Esta no es la primera vez que el centro lucense participa en una misión de estas características. El CIFP As Mercedes ya colaboró en el soporte al quirófano móvil durante un viaje a Sierra Leona el pasado año.

La unidad móvil de la Fundación Diego González Rivas es clave para poder realizar intervenciones quirúrgicas en zonas con acceso muy limitado a servicios sanitarios.