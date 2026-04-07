Todos los taxis de A Coruña podrán recoger pasajeros en Alvedro durante el cierre de Lavacolla

Un taxi de A Coruña en la parada de Alvedro Quintana

Todos los taxistas de A Coruña podrán operar en el aeropuerto de Alvedro durante el cierre temporal de Lavacolla, del 23 de abril al 27 de mayo. Con el objetivo de dar una solución "inmediata" y "eficiente", la Xunta anunció este martes un régimen específico que permitirá la prestación del servicio a los taxistas coruñeses en igualdad de condiciones que los del ayuntamiento de Culleredo.

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, presidió este martes una reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio para la prestación del servicio de autotaxi en el aeródromo coruñés, por parte de los titulares de licencias domiciliadas en ambos municipios. El fin era abordar la necesidad de dar respuesta al cierre del aeropuerto de Santiago.

La Xunta también puso sobre la mesa en el encuentro de este martes la posibilidad de crear un área de prestación conjunta (APC) en el área metropolitana de A Coruña con el fin de mejorar la eficiencia y la cobertura del servicio de taxi.

Para hacer frente a la gran demanda que tendrá el aeródromo, la Xunta también reforzará el servicio de transporte por carretera. Así lo confirmó el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo: "Estudiamos o incremento de oferta das liñas de autobús. No caso do aeroporto, tanto das liñas entre a cidade e o aeroporto, como do entorno de Santiago ao aeroporto da Coruña. Están pendentes de identificar o número de liñas que se van a operar, pero aumentaremos o número".

Acuerdo

Desde el 16 de marzo los taxistas coruñeses tienen cinco plazas reservadas en la parada, además de una bolsa de treinta licencias. En concreto, el número de taxis que prestan servicio en la terminal es de 35, siendo treinta licencias de Culleredo y cinco de A Coruña. Pero los taxistas y usuarios denuncian que el número es insuficiente para atender la demanda.

Además, tal y como estipula el acuerdo firmado en febrero por la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo, en Alvedro existe ahora una bolsa de refuerzo formada por treinta licencias de taxis de A Coruña, que están en la condición de colaboradores en el momento en el que no hubiese taxis de turno disponibles en la parada.