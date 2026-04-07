Rodrigo Cuevas | “Los puristas son como el Coco, en realidad no son tantos ni tan malos”

Rodrigo Cuevas, en el hotel Atlántico Patricia G. Fraga

El músico asturiano Rodrigo Cuevas acaba de publicar su nuevo disco, su tercer manual, que presentará musicalmente en el Coliseum el próximo 30 de abril. Es el ‘Manual de belleza’, que este martes anticipa con un encuentro en la Fundación Luis Seoane acompañado de la alcaldesa, Inés Rey, y de Nuno Pico, de Grande Amore, que también deja su huella en el nuevo trabajo de Cuevas.

Cuevas explica que este tercer manual supone “cerrar la trilogía, que era una cosa que quería hacer, que tenía pendiente, hacer la trilogía del placer”. Tras tiempo dilucidando sobre qué hablar para este cierre, “me pareció que la belleza era algo que es como muy inabarcable y muy grande, pero era algo a lo que le quería poner el foco”, asegura.

Son diez nuevos temas entre los que se cuelan muchas colaboraciones, como Ana Belén, Grande Amore, Pansenfron, Mala Rodríguez, Tarta Relena o Massiel, entre otras.

Precisamente, el disco comienza cantándole a ‘Un mundo feliz’, “un mundo más utópico” que se acerca a su concepción de lo que sería su mundo perfecto. “Sería ese, totalmente, fue el ejercicio que hice: ¿cómo sería para mí el mundo ideal? Y me salió ese que escribí”, comenta Cuevas.

El músico tiene claro que “todas las colaboraciones son especiales, algunas son muy potentes”. “Pero la más especial yo creo que es la de Massiel, porque me dice que es su última canción y el último vídeo que va a hacer”, comenta Cuevas, que explica que no fue difícil convencerla, “al contrario, fue fácil, se lo propuse y le dije que sí”.

Dentro de esas colaboraciones se vuelca también con el mundo del rap al cantar ‘BLZA’ con Mala Rodríguez. “Siempre me atrajo ese mundo, pero la colaboración con la Mala me parecía algo bastante inverosímil y, de repente, mira, ahí está”.

El concierto del día 30 será especial, pero ha dejado en el aire que habrá sorpresas. Preguntado sobre si alguna de las colaboraciones se subirá al escenario con él, responde entre risas: “No se puede saber”. Lo que sí se puede saber es que “la escenografía es preciosa, recreamos el llagar de la Panoya Dorada, el del videoclip de ‘Llagares’”, un video en el que además de colaboraciones como la de Rossy de Palma se incluye la canción con Nuno Pico de Grande Amore: ‘Una muerte ideal’. “Montamos una escenografía inmensa, preciosa, con una realización preciosa también... va a ser muy chulo”, adelanta.

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Temáticas

Cada ‘manual’ le ha servido para abordar diferentes temáticas y para recorrer estilos diversos. Cuestionado sobre si este aspecto es una mayor presión o si, por el contrario, es una liberación el poder hacer lo que quiere en cada momento, el músico asturiano se lo piensa: “Como artista creo que es bueno meterse esa presión, es la única que deberíamos tener, no hacer lo mismo todo el rato, intentar sorprenderte a ti mismo, por lo menos, aunque a los demás también. Esa debe ser la búsqueda, dar otra cara diferente, al final cada artista habla siempre de los mismos temas y son recurrentes en su obra, hay que buscar la sorpresa, si no es como la vida, como no te siga sorprendiendo, pues vaya rollo, ¿no?”, reflexiona entre risas.

Sobre su visión de la tradición mezclada con la actualidad, reincide en su reflexión de que eso que se llama puristas “no existen, nadie sabe quiénes son, como el Coco. En realidad no son tantos ni tan malos”. “Yo creo que son como los duendes que riñen, pero que en realidad no existen”, concluye.