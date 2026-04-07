Radiografía de la actividad de HM Hospitales en A Coruña: más de 180.000 consultas y casi 70.000 urgencias en un año

Varias personas acceden al HM Modelo, en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Los cinco centros de HM Hospitales en A Coruña -el Modelo, el Belén y los policlínicos de Matogrande, Belén y Ronda de Nelle- sostienen una alta demanda asistencial que cada vez es más compleja y que muestra las particularidades de cada año. Pese a que la mayoría de datos bajan ligeramente con respecto a 2024, en el pasado ejercicio destaca el crecimiento en el número de altas hospitalarias, con 10.747, y con una estancia media que apenas supera los dos días (2,01).

Según los datos que acaba de hacer públicos el grupo, en A Coruña se registraron durante 2025 más de 180.000 consultas externas (182.647) y se atendieron 69.581 urgencias frente a las 200.000 y 72.000 de 2024, respectivamente.

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Aunque el dato más elevado lo protagonizan las pruebas, especialmente los estudios de laboratorio, con 797.578, seguido de los radiológicos, que suman un total de 135.489 en un año.

En cuanto a los nacimientos en Maternidad HM Belén, hubo 715 alumbramientos frente a los 801 registrados en 2024, según ha hecho público el grupo hospitalario.

Balance en Galicia y España

Si se comparan los datos con Galicia, donde HM Hospitales cuenta con cuatro hospitales y tres policlínicos, los datos ascienden a cerca de 373.000 consultas externas, 105.000 urgencias y más de 20.000 cirugías. Completan las magnitudes asistenciales las 16.609 altas hospitalarias, los 1,5 millones de estudios de laboratorio y los 236.000 estudios radiológicos.

Respecto a España, HM Hospitales cerró el ejercicio 2025 superando los 4,6 millones de consultas externas, en un contexto de crecimiento sostenido de su actividad asistencial que se acompaña de una mayor capacidad para abordar las patología complejas.

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Esta actividad se completa con cerca de 800.000 urgencias atendidas, más de 127.600 intervenciones quirúrgicas, de las que 50.400 corresponden a cirugía mayor ambulatoria, con casi 118.000 altas hospitalarias y más de 4.600 nacimientos.

La actividad diagnóstica, con más de 15,2 millones de estudios de laboratorio y 1,8 millones de pruebas radiológicas, refuerza la capacidad del grupo para ofrecer una medicina de alta resolución basada en el diagnóstico precoz y la precisión clínica. "Esta capacidad no solo permite anticipar y precisar mejor los procesos, sino que es clave para reducir la variabilidad, evitar estancias innecesarias y avanzar hacia un modelo más eficiente, donde cada intervención esté justificada por el valor que aporta al paciente", destacan desde HM Hospitales.

Aunque el dato más representativo de esta evolución es que el índice de mortalidad ajustada por complejidad se sitúa en el 0,72 (siendo 1 el valor de referencia nacional), según el algoritmo del Ministerio de Sanidad, lo que refleja una mejoría del 28% en supervivencia frente al estándar del modelo.

Patologías complejas

Los resultados obtenidos en 2025 evidencian una mejora significativa en los indicadores de salud. En el ámbito cardiovascular, el tratamiento del infarto agudo de miocardio presenta resultados alineados con los estándares esperados (ratiode mortalidad de 0,99), mientras que en insuficiencia cardiaca se registra una mortalidad del 16% inferior a la media (0,84) y en ictus una reducción del 29%(0,71). Esta evolución también se observa en patología respiratoria, donde la mortalidad por neumonía se sitúa un 32% por debajo de la esperada (0,68).

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En el ámbito obstétrico, HM Hospitales mantiene un enfoque basado en la calidad y la adecuación clínica, con un porcentaje de cesáreas inferior al 15% en embarazos de bajo riesgo, en línea con las recomendaciones internacionales.

"HM Hospitales ha alcanzado un nivel de actividad asistencial en 2025 que refleja la madurez de un modelo sanitario diseñado para operar a gran escala sin perder foco en la calidad, a través de un modelo que combina capacidad, especialización y eficiencia clínica", aseguran desde el grupo.