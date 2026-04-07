El Ejército desmiente que el Yagüe al que dedica un salón en Capitanía de A Coruña sea el ‘Carnicero de Badajoz’

Juan Yagüe Martínez del Campo (segundo por la derecha), en un acto en María Pita Archivo El Ideal Gallego

Confusión histórica de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH). Pese a que todos los viernes de cada mes el Palacio de Capitanía General abre sus puertas a los ciudadanos con visitas guiadas por las instalaciones, su interior todavía alberga secretos, o más bien dudas, para el ojo ajeno. Una de sus salas ha sido fruto de polémica en los últimos días debido a una equivocación de la CRMH.

El llamado salón de honor del palacio, que recrea la oficina del antiguo Capitán General, está dedicado al ‘TG Yagüe’, o, lo que es lo mismo, Teniente General Yagüe. Y aquí comienza el lío. La CRMH denunció públicamente el pasado miércoles que esta sala está dedicada “ao criminal de guerra Juan Yagüe” y que se le da publicidad “sen ningún tipo de rubor” en los trípticos de visitas del palacio y en la web del Ministerio de Defensa. Por ello solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que se retirase el nombre de la sala.

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica solicita retirar el salón de Juan Yagüe de Palacio de Capitanía de A Coruña Más información

Cierto es que en los folletos se publicita el “salón de honor ‘Teniente General Yagüe’”. Pero no se trata del mismo Yagüe al que hace alusión la CRMH, sino a su hijo, Juan Yagüe Martínez del Campo, tal y como confirman fuentes militares a El Ideal Gallego.

El militar burgalés Juan Yagüe Martínez del Campo (1945) estuvo destinado en A Coruña hace poco más de 20 años. Tras su paso por la Comandancia de Ceuta, puso rumbo al norte para ser el primer jefe de la Fuerza Logística Operativa (FLO) de la Región Militar Noroeste, cargo que ostentó durante cuatro años, hasta el 2008. Con anterioridad participó en misión de paz en Bosnia y en operaciones de las Naciones Unidas en Guatemala. Tras su paso por la FLO, se decidió que el salón de honor del palacio llevase su nombre.

La confusión de la CRMH se origina en que su padre se llamaba igual que él, Juan Yagüe (Blanco de segundo apellido, en este caso), y ostentó el mismo rango militar: teniente general. Este Yagüe, según recuerda la CRMH, fue el responsable de la llamada ‘Masacre de Badajoz’, que hizo que llegue hasta nuestros días con el sobrenombre de ‘El carnicero de Badajoz’. En verano de 1936, recién comenzada la Guerra Civil, se le atribuye la responsabilidad del asesinato de cerca de 4.000 personas en apenas dos días, lo que se calcula que era el 10% de la población de la ciudad en aquella época. Juan Yagüe Blanco, que llegó a ser nombrado ministro del Aire en los primeros años del franquismo, fue una figura clave en la relación del régimen con Hitler, viajando a Alemania para mantener contactos con personas cercanas a él y conformándose como una de las figuras más cercanas al III Reich y al franquismo.

Teniendo todo esto en cuenta, la Comisión pola Recuperación Histórica da Coruña ha pedido la retirada de honores a ‘El Carnicero de Badajoz’ en el Palacio de Capitanía, ignorando que tales honores corresponden a su hijo, quien, al contrario que el padre, tuvo vinculación reciente con A Coruña como primer jefe de la extinta FLO.