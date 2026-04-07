Los ocho buques insignia con los que Inditex crece y logra una “propuesta inspiradora”

Interior de la tienda de Zara de la calle Compostela, en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Inditex, el gigante empresarial con sede en Arteixo (A Coruña), define su actividad empresarial como la “distribución y venta de artículos de moda y para el hogar”, con la que busca ofrecer a sus clientes “una propuesta inspiradora”, de “calidad” y producida “de manera responsable”, según recoge la memoria anual del grupo del ejercicio de 2025.

Esto se desarrolla a través de ocho “marcas o formatos comerciales”, tal y como los denomina la empresa. Se trata de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties, que están presentes en un total de 214 mercados de todo el mundo. Gracias a ellas logró generar unas ventas de 39.864 millones de euros el año pasado.

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La más importante e icónica es Zara, con la que el grupo nació hace 51 años con una primera tienda ubicada en la calle Juan Flórez de A Coruña. El informe anual destaca que es “un motor de cambio en el panorama de la moda, con tendencias e inspiración al alcance de todos”.

“Su razón de ser es proporcionar a cada persona la moda que desea: siempre actual, inspiradora y producida de manera responsable. El equipo de diseño de Zara responde a sus necesidades cambiantes, incorporando las últimas tendencias y ofreciendo nuevas propuestas en el lugar y momento adecuados, teniendo en cuenta la sostenibilidad en sus procesos”, recoge este documento.

Las cuentas de 2025 muestran la importancia que tiene esta marca para el grupo. Zara (que incluye Zara Home y Lefties) se mantuvo como el pilar central de la compañía con unas ventas de 28.051 millones de euros.

Apuesta joven

Otra de las marcas de Inditex es Pull&Bear, creada en 1991 con la intención de conectar con una comunidad joven que busca expresarse “sin estereotipos” y que encuentra “en la música, el arte y la moda sus principales lenguajes”. Aportó 2.546 millones de euros de ventas.

“La marca integra referencias culturales globales y las adapta a las tendencias del momento. La firma continúa apostando por la escena creativa y urbana y por las propuestas de moda contemporáneas. Pull&Bear evoluciona con su cliente”, recoge la memoria.

Inditex adquirió Massimo Dutti en la década de 1990. Tal y como señala el grupo textil, ofrece “una visión depurada de la elegancia natural” en el “mundo de hoy”, con una “propuesta de moda sofisticada” que responde “a las demandas de un perfil urbano e independiente”. El año pasado generó 2.019 millones de euros en ventas.

Bershka, que nació en 1998 como una nueva marca de la compañía fundada por Amancio Ortega, generó 3.286 millones de euros. Inditex asegura que esta enseña empodera a los jóvenes para que descubran “su estilo personal” y lo expresen “con total libertad”.

Stradivarius fue fundada como una empresa familiar de moda femenina y se unió a la empresa con sede en Arteixo en 1999. “Entiende la moda como una forma de expresión en constante evolución, capaz de inspirar y reinventarse”, afirma la memoria anual. Esta marca registró 3.002 millones de euros de ventas.

El mundo comercial de Inditex incluye a Oysho, que aportó 960 millones de euros al grupo. Ofrece “una amplia variedad de colecciones técnicas” diseñadas para conseguir “el máximo rendimiento y comodidad durante las actividades deportivas”, según indica la multinacional.

Zara Home es la cadena del grupo Inditex especializada en moda, decoración y textil para el hogar. Combina ambientes atemporales y un estilo depurado en sus colecciones, según señala el grupo textil.

La compañía textil explica que Lefties acerca la moda a un “amplio público” con una propuesta “accesible” que reúne prendas actuales, esenciales y de calidad. 