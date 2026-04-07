Los veganos de A Coruña se apuntaron a las crónicas carnívoras

Varias personas brindan el pasado domingo en el Burger Fest Quintana

La primera feria de hamburguesas de 2026 en A Coruña resultó un rotundo éxito, muy por encima de lo esperado por la propia organización. El pasado 25 de marzo abrió sus puertas con una desangelada jornada el Burger Fest versión reducido. Sin embargo, casi dos semanas después, dijo adiós con un balance más que positiva. El lunes despacharon sus últimas hamburguesas las 6 foodtrucks, con tres opciones según segmento de precios. “Ha ido todo muy bien, hemos tenido mucha suerte con el tiempo y la afluencia de público”, confiesan fuentes de la organización.

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El hecho de que Burger Fest estuviera dentro de la programación de Porto Feria hace complicado realizar una estimación de asistentes como en otros festivales, aunque sí existe una diferenciación de perfiles notable. “No nos gusta dar el dato de hamburguesas despachadas, pero sí que la afluencia ha sido importante. El hecho de que estuvieran las atracciones favoreció mucho el ambiente familiar, pero sobre todo hay que hablar de mucha afluencia de gente de fuera de A Coruña”, comentan desde la organización.

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Entre los productos más demandados sobresalieron las hamburguesas de La Osa y El Rancho. La primera, denominada El Capricho de José Gordón, y que en su día fue valorada como la segunda mejor del mundo y primera de Europa, tenía doble carne de buey madurado de Bodegas El Capricho, salsa casera con reducción de Pedro Ximénez, cecina de buey, doble de queso gallego, nubes de queso curado y pan brioche. Costaba 20 euros. Por su parte, la de El Rancho venía con el cartel de mejor hamburguesa de Madrid. También han crecido mucho, según ha podido comprobar la organización, los demandantes de opciones veganas.

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Por otra parte, la intención de Burger Fest es regresar a la ciudad en el mes de agosto con su formato completo, gracias a la amplia demanda y la gran acogida que este tipo de iniciativas suelen tener en A Coruña. De momento, la organización ya conoce Palexco, ExpoCoruña y el puerto.

Finalmente, también muchos esperan la llegada para verano de The Champions Burger, que según la organización consiguió superar las 100.000 personas en 2025