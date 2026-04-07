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A Coruña

Los cruasanes de Manolo Bakes estarán en el Marineda City

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
07/04/2026 18:01
Nueva apertura de Manolo Bakes, en Marineda City
Nueva apertura de Manolo Bakes, en Marineda City
@EloyTP
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La cadena de hostelería Manolo Bakes, conocida por sus populares mini cruasanes de distintos sabores, abrirá un nuevo local en la segunda planta de Marineda City, junto a Primark.

El espacio, todavía vallado, ya anuncia su próxima apertura con una imagen corporativa visible para los visitantes del centro comercial. Con esta incorporación, la marca competirá con otras franquicias del recinto como Starbucks, ampliando la oferta gastronómica de la zona.

Manolo Bakes ya cuenta con un establecimiento en Cantón Pequeño desde 2019, donde se ha consolidado como una opción habitual para desayunos y meriendas entre los coruñeses. Su producto estrella, los conocidos ‘Manolitos’, son pequeños cruasanes con coberturas de sabores como chocolate, pistacho o crema Lotus.

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