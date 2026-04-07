La Policía Nacional advierte de un incremento del ‘fraude de la nómina’ en la ciudad

Un agente de la Policía Nacional estudia una pantalla | cedida

A día de hoy, el tipo de delito que más crece es el digital. En seis años, ha aumentado un 21%, pasando de 2.104 casos en 2019 a 2.671 en 2025. Y, aunque la mayor parte de las víctimas son particulares, donde más daño económico hace es en las empresas, a tal extremo que algunas han tenido que cerrar. De hecho, existen timos específicamente pensados para empresas que el Grupo de Investigación Tecnológica (GIT) de la Policía Nacional ha detectado en A Coruña: el del BEC (Business Email Compromise o correo empresarial comprometido), el fraude al CEO.

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El BEC tiene dos vertientes: en la primera, el atacante, usando fuentes de información abiertas (como redes sociales) sabe que alguien trabaja en una empresa y envía un correo haciéndose pasar por él a recursos humanos pidiéndole que domicilie su nómina en otra cuenta. “Esto es relativamente frecuente, por no decir muy frecuente. En marzo y febrero bajó un poco, pero en los meses anteriores hubo bastante incidencia”, dicen desde el GIT.

Es fácil hacerse una idea del impacto económico que supone para un empleado quedarse sin la nómina de un mes. “Aunque la empresa tiene que volver a hacer la transferencia”, matiza el agente. Pero otra forma de BEC es hacerse pasar por otra empresa. Por ejemplo, una subcontrata. “El atacante monitoriza los correos de una de las dos empresas, saben que hay una relación comercial y envía una factura auténtica modificando el número de cuenta”, explica un policía, y añade: “Falsificar una factura es la cosa más fácil y tonta del mundo”.

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Por eso el consejo que siempre se da es, simplemente, comprobar los cambios de cuenta corriente con una llamada telefónica. “Es tan simple como levantar el teléfono y preguntar. Así se sabe que somos el objetivo de un atacante y advertimos a toda la empresa”, explica el policía. Por supuesto, esta transferencia es mucho mayor, de cientos de miles de euros. “Me consta que ha provocado en ocasiones el cierre de la empresa, porque debe pagar de nuevo”, aclara.

Las ‘mulas’

Las cuentas a las que va a parar el dinero tienen un titular, pero se trata de colaboradores o ‘mulas’, gente con pocos recursos a los que han pagado una miseria para abrir una cuenta. “Llegamos muchas veces a ellos y nos cuentan que les contactaron por Telegram. Eso dificulta mucho seguir el dinero”, se lamentan.

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En cuanto el fraude al (o del) CEO (Chief Executive Office o director ejecutivo), va directamente a la cima. Se trata de engañar al CEO para que autorice un desembolso o, por el contrario, embaucar a un empleado para que crea que está comunicándose con su jefe. “Es muy poco frecuente en nuestra demarcación territorial, pero es cierto que ha habido casos en el extranjero, en Asia, donde se han llegado a defraudar 300 millones de euros”, dicen en el GIT. La IA permite suplantar la apariencia o la voz del ejecutivo pero no se ha dado ningún caso local.

Lo que sí es frecuente es que negocios con atención al público, como bares o restaurantes, reciban la llamada de una supuesta compañía o administración en la que les informa de que están al teléfono con su jefe. “Le dicen que es muy urgente pagar una cantidad de dinero”, explica el agente. Normalmente, a través de criptomoneda, pero también se han encontrado casos de Western Union o alguna aplicación que permite enviar el dinero a otro país: “Son cantidades no muy grandes, de 1.500 o 2.000 euros como mucho”, explican las fuentes policiales. El dinero se saca de la caja o del propio bolsillo del empleado.

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La Policía trata de bloquear las transferencias, y a veces se consigue, pero en otras no, porque pasa un tiempo hasta que la víctima acude a comisaría. “Es muy importante la denuncia temprana y acudir con la mayor documentación posible para poder investigar”. Aunque por el momento el número de casos en particulares es mayor en el de las empresas, estas tienen una mayor cultura de seguridad. Pero a medida que internet se vuelve cotidiano, el repunte es más evidente.