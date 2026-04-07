La iglesia de San Nicolás se somete a un intenso trabajo de limpieza

Los vecinos de la plaza de San Nicolás se sorprendieron este martes al ver una gran grúa que trabajaba en la fachada de la iglesia. Los operarios se están realizando unos trabajos de limpieza, para quitar las hierbas y todo lo que afea la fachada del templo.

El párroco, José Luis Veira, explico que el año pasado ya arreglaron el tejado y que lo que toca ahora es encargarse de la fachada. “Además, también se había caído la cruz de una de las torres y vamos a aprovechar para reponerla”, explicó.

La fachada de la iglesia, una de las más antiguas de la ciudad, data de 1865.

La fachada de la iglesia es austera, dominada por la simetría, con dos cuerpos, pilastras y huecos de escaso volumen. Está coronada por un friso sobre el que se coloca una estatua de San Nicolás de Bari, que da nombre al templo, y dos campanarios a los lados.