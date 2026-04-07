La desaparición de rutas desde Alvedro aísla a la ciudad y limita su conexión internacional

Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro Quintana

La pequeña porción de tierra que da a A Coruña la condición de península parece haberse aguado más de la cuenta. Y es que, tras el aislamiento en el transporte ferroviario, nuevas pérdidas de rutas aéreas ponen en jaque la movilidad herculina y limitan su conexión internacional. Este es el escenario que maneja el aeropuerto de Alvedro, que el pasado Viernes Santo despedía el último vuelo de la aerolínea Volotea a Valencia, y el sábado, el último a Málaga, también de la compañía catalana.

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Todo ello después de que la semana anterior se perdiese la conexión con Londres, una ruta activa desde hace más de veinte años. En pleno contexto de pérdida progresiva de rutas, es la primera vez en el Gobierno de Inés Rey que Alvedro tiene el mismo número de rutas peninsulares que internacionales.

Actualmente el aeropuerto coruñés mantiene vuelos con Madrid, Barcelona y Canarias, en España, y Milán y Ginebra, como únicos destinos internacionales. La desaparición de estas rutas no solo supone un retroceso en su conectividad con España, sino también con ‘hubs’ internacionales que den puerta a conexiones globales, como es el caso de Londres. La ruta, que llegó a operar en el aeropuerto de Heathrow y que en los últimos años se había trasladado a Gatwick, seguía siendo clave tanto para turistas como para el tejido empresarial.

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Situación excepcional

No obstante, no todo serán malas noticias para Alvedro. Y es que, desde el 23 de abril hasta el 27 de mayo, el cierre del aeropuerto de Santiago provocará un aumento significativo de tráfico aéreo, no solo por la recuperación temporal de destinos como Málaga o Londres, así como Sevilla, Mallorca o París, entre otros.

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Así, en pleno debate después de que el Clúster de Turismo plantease orientar los aeropuertos de A Coruña y Vigo para vuelos de trabajo y Santiago para vacacionales, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, explicó ayer que el Ayuntamiento de A Coruña busca una postura común de los tres aeropuertos gallegos sobre conexiones aéreas, y que la ciudad tiene que priorizar lograr más turistas y dar más servicio a sus empresas. En este sentido, Castro fijó el próximo 28 de abril –fecha en la que se celebrará en Reus la V Jornada de Conectividad Aérea, organizada por Turespaña y AENA, en la que participan destinos turísticos y las aerolíneas que operan en España– como límite para tener una posición conjunta.

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“Estamos a pelexar por dous obxectivos fundamentais: ter destinos potencialmente interesantes para a captación de visitantes e ter destinos con ‘hubs’ internacionais de primeiro nivel que permitan que o noso tecido económico poida ter unha competitividade maior”, comentó Castro.

Sobre este aspecto, desde el BNG cargan contra la Xunta de Galicia, a la que consideran que debe ser la “responsable” de financiar el mapa de rutas de Alvedro y, de esta forma, liberar al Ayuntamiento “dunha competencia que non lle é propia”. “É hora de que o Goberno local lle esixa á Xunta que se faga cargo das súas competencias como ocorre noutras comunidades autónomas”, concluyen desde la formación nacionalista. 