La Cámara de Comercio de A Coruña pone en marcha un programa para ayudar a emprendedores

El presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo

La Cámara de A Coruña ha lanzado el programa Impulsa Startup para ayudar hasta a 15 emprendedores que tengan una idea de negocio de base tecnológica ayudándoles a hacer realidad sus proyectos.

Impulsa Startup consta de dos fases que abarcan desde la maduración de la idea de negocio hasta la presentación a inversores.

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La primera, Crea y Crece, está destinada a emprendedores cuya idea de negocio sea potencialmente escalable, es decir, la tecnología debe tener un papel protagonista en el posterior crecimiento y expansión de la futura startup.

Esta fase incluye una formación de 36 horas que permita evolucionar la idea de negocio hasta crear un proyecto concreto. Para ello, los emprendedores contarán con el apoyo de un tutor de la Cámara de A Coruña, así como con mentores con quienes aprenderán a validar las distintas fases del proyecto con el objetivo final de construir un mínimo producto viable.

La segunda fase, Despega, está destinada a proyectos que tengan un producto mínimo viable o un prototipo testeado en el mercado, que podrán comenzar a desarrollar.

Aquellas personas interesadas en participar en el programa pueden contactar a través de este corro promocion@camaracoruna.com e inscribirse en la web de la Cámara de A Coruña. El plazo de solicitudes para participar en la primera fase del programa finalizará el 10 de abril de 2026.