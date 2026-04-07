Huelga indefinida de los controladores aéreos de A Coruña a partir del 17 de abril

Torre de control en Alvedro Germán Barreiros

Los sindicatos Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CCOO) han anunciado este martes la convocatoria de una huelga indefinida en ocho torres de control españolas gestionadas por Saerco, entre las que se encuentra la del aeropuerto de A Coruña, a partir de las 00.00 horas del 17 de abril. Este paro tendrá también incidencia en la terminal de Peinador, en Vigo.

El motivo, explican los sindicatos, es denunciar "la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional". Los sindicatos sostienen que el conflicto no responde a incidencias puntuales, sino a un problema estructural derivado de años "de reducción de personal, sobrecarga de trabajo, improvisación organizativa e incumplimientos en materia de descanso, conciliación y planificación del servicio". Según el preaviso registrado este 6 de abril, la empresa "ha ido disminuyendo efectivos sin reponer adecuadamente las salidas, obligando a la plantilla a sostener la operativa en condiciones cada vez más precarias".

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso abusivo de las disponibilidades, cambios de turno comunicados con escaso margen, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Los sindicatos denuncian que estas medidas "han convertido en habitual lo que debería ser excepcional". Además de Alvedro y Peinador, la huelga afectará a los aeropuertos de El Hierro, Fuerteventura, Jerez, La Palma, Lanzarote, Cuatro Vientos y Sevilla.