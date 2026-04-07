Un parque en el barrio de Mesoiro, en una imagen de 2023 Javier Alborés

Nada que ver tenía Mesoiro hace 25 años con lo que es ahora. A estas alturas de 2001 se aprobaba el plan para la urbanización del barrio, para el que se proyectaba la construcción de 3.096 viviendas, todas ellas de protección oficial. Hace 50 años, en 1976, era noticia la entrada en funcionamiento de la nueva carretera y del puente de la presa de Cecebre, unas obras en las que se invirtieron 55 millones de pesetas, unos 330.000 euros. Tal día como hoy de 1951, 75 años atrás, El Ideal Gallego se hacía eco del balance de las cargas y descargas en el puerto coruñés correspondiente a 1950. Un siglo atrás, un acto heroico mereció un espacio en la primera página. Lo protagonizó un botero, que salvó a una niña de morir ahogada en el mar.

Sábado, 7 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Aprobado el plan de urbanización de Mesoiro

Mesoiro dejará el mundo rural para integrarse en el urbano gracias a una inversión de 1.097 millones de pesetas. El futuro polígono recibió ayer, 6 de abril de 2001, el visto bueno de la corporación municipal. En la práctica, la aprobación inicial del proyecto presentado por la junta de compensación –que define la red viaria y las infraestructuras generales de la zona– supone la transformación integral de uno de los espacios más abandonados de la ciudad.

En el Mesoiro del futuro todas las viviendas –3.096– serán de protección oficial. Habrá instalaciones deportivas, culturales y comerciales. En el nuevo barrio de A Coruña las zonas verdes ocuparán más de 60.000 metros cuadrados. Ahora, una vez recibida la bendición del Ayuntamiento, la junta de compensación del polígono invertirá 1.097 millones de pesetas en acometer la espectacular metamorfosis urbanística.

Miércoles, 7 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Nueva carretera en el embalse de Cecebre

Ayer, 6 de abril de 1976, entró en funcionamiento la variante a la antigua carretera que bordeaba la presa de Cecebre, puesto que las aguas del embalse la cubrirán totalmente. En esa variante se ha incluido un gran puente, construido en tiempo récord. Las obras han supuesto 55 millones de pesetas, que ha costeado íntegramente el Ayuntamiento de La Coruña.

Mientras tanto, los serenos coruñeses continúan con su lucha para defender sus derechos laborales. “Dos años llevamos esperando a que el Ayuntamiento decida nuestro caso y nada, hasta la fecha todo han sido buenas palabras y promesas, pero ninguna realidad”. Esta frase pertenece a uno de los serenos coruñeses, que ayer mostraron sus quejas ante la prensa. Cuarenta y dos serenos están esperando desde abril de 1974 a que se dé cumplimiento a un decreto-ley por el cual pasarían a engrosar la plantilla municipal.

Sábado, 7 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El puerto movió casi 600.000 toneladas en 1950

El pasado año 1950 entraron en La Coruña 972 buques mercantes que representan un tonelaje de 1.127.180,60 toneladas brutas y cargaron y descargaron en nuestro puerto 596.283,3 toneladas –casi 600.000–, dando un movimiento de viajeros de 7.485 personas, según los datos que acaba de publicar la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de La Coruña, en su Boletín correspondiente al mes de febrero de 1951.

En el último año las entradas de pescado fresco en nuestro puerto alcanzaron la cifra de 34.684,2 toneladas, valoradas en 153,51 millones de pesetas. Cifra inferior a la del año anterior por lo que afecta al tonelaje de pescado descargado –en 1949 fueron 37.689 toneladas– pero superior en precio, pues el año anterior fueron ocho millones de pesetas menos, según datos del Boletín de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad.

Miércoles, 7 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Se lanza al agua y salva a una niña de morir ahogada

El comisario de Policía señor Carrera dirigió un oficio al gobernador civil comunicándole que, habiendo llegado a su conocimiento rumores de que un botero había realizado un acto heroico, procuró indagar lo ocurrido, resultando que el día 2 del actual mes de abril de 1926, a las seis de la tarde, cayó al mar desde el trozo de muelle situado a inmediaciones del Pabellón de Sanidad Marítima la niña de diez años Concepción Bolaño Ferro, domiciliada en Santa Margarita, 212, bajo.

Al enterarse de lo ocurrido, el botero Antonio Barreiro Rivera, de 51 años de edad, casado, vecino de la travesía de Atocha Baja, número 7, bajo, con verdadero arrojo y abnegación se lanzó al agua, consiguiendo no sin grandes esfuerzos y explosión alcanzar a la niña y sacarla a la orilla, salvándole la vida, cuando estaba a punto de perecer ahogada.