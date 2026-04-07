Fallece el expresidente del Colegio de Odontólogos de A Coruña Juan Ángel Sánchez-Harguindey

Juan Ángel Sánchez-Harguindey Pimentel ICOEC

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña ha comunicado el fallecimiento de su expresidente Juan Ángel Sánchez-Harguindey Pimentel, médico estomatólogo y figura clave de la especialidad en Galicia.

Sánchez-Harguindey fue elegido presidente del colegio de A Coruña el 17 de noviembre de 1979, cargo que ocupó durante más de 30 años, hasta finales de 2010 cuando fue relevado por José María Suárez Quintanilla. Ese mismo año recibió el Premio Santa Apolonia, un reconocimiento a su trayectoria, que fundamental en la creación del Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos.

Sánchez-Harguindey también fue una figura clave en la defensa de una sola facultad de Odontología para Galicia y en la creación de los primeros planes de salud bucodental diseñados por los entonces conselleiros José María Hernández Cochón y José Manuel Romay Beccaría.

El doctor Sánchez-Harguindey Pimentel compaginó su profesión de estomatólogo en la ciudad de A Coruña con su otra gran pasión, el fútbol, donde llegó a ser miembro de la junta directiva de la Federación Gallega de Fútbol.

"Desde este colegio profesional enviamos un abrazo muy grande a su esposa, a todos sus hijos y a sus nietos", expresa el colegio.

El fallecido será velado las salas 1 y 2 del Tanatorio Albia-A Coruña, donde este miércoles 8 se celebrará el funeral a las 17.00 horas. Posteriormente, se procederá a su cremación en la intimidad familiar.