Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Entrejardines comienza sus obras de peatonalización el lunes

El tráfico de autobuses se traslada a ManueL Casás, que ya está preparada para acogerlo

Abel Peña
Abel Peña
07/04/2026 12:33
Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña
Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

A partir del lunes, el tráfico de autobuses interurbanos se desplazarán a Manue Casás y Entrejardines comenzará su peatonalización. La obra permitirá 'soldar' los dos jardines de Méndez Núñez y unir el recorrido con Santa Catalina, formando un paseo peatonal.  

 

En cuanto al tráfico, se mantiene en ambas direcciones tanto en el Cantón Grande como el Pequeño, con zonas de carga y descarga en rúa Nova y Durán Loriga.   La alcaldesa, Inés rey, recuerda que la obra de remodelación de los Cantones ya superó el pasado mes de marzo o seu ecuador con la renovación de 12.000 metros cuadrados. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Diego González Rivas

Tres docentes de Lugo viajan a Liberia para dar soporte técnico a Diego González Rivas
EP
El ideal gallego

Archivada la causa contra Jácome por la supuesta compra con fondos públicos de material para su televisión privada
EP
MADRID, 07/03/2026.- Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, llega este martes al Tribunal Supremo donde comienza el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia. EFE/Sergio Pérez

El hijo de Ábalos justifica pagos para ayudarle tras su divorcio
EFE
Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña

Entrejardines comienza sus obras de peatonalización el lunes
Abel Peña