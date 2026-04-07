Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña Quintana

A partir del lunes, el tráfico de autobuses interurbanos se desplazarán a Manue Casás y Entrejardines comenzará su peatonalización. La obra permitirá 'soldar' los dos jardines de Méndez Núñez y unir el recorrido con Santa Catalina, formando un paseo peatonal.

En cuanto al tráfico, se mantiene en ambas direcciones tanto en el Cantón Grande como el Pequeño, con zonas de carga y descarga en rúa Nova y Durán Loriga. La alcaldesa, Inés rey, recuerda que la obra de remodelación de los Cantones ya superó el pasado mes de marzo o seu ecuador con la renovación de 12.000 metros cuadrados.