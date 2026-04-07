Elas Son Artistas contará con músicos de Bob Dylan y actividades en siete municipios de A Coruña

Representantes institucionales y artistas en la presentación de la novena edición de Elas Son Artistas Patricia G. Fraga

Este jueves comenzará la novena edición del ciclo metropolitano Elas Son Artistas con la actuación de la cantante Georgina en la sala Mardi Gras (21.30 horas). Esta mañana, el teatro Colón acogió la presentación del grueso de la programación de esta novena edición, que contará con artistas como Ede, Scarlet Rivera o Rosalie Cunningham, entre otras.

Fue el primer acto en el que Silvia Penide actuó como directora de Elas Son Artistas tras recoger el testigo de Yolanda Villa, "que tan bo traballo fixo" con un ciclo que "pon en valor á muller artista, con maiúsculas". Fue Tomi Legido, director artístico de esta cita, quien destacó el grueso de la programación, de la que destacó que todavía quedan casi una decena de artistas por confirmar.

Sin embargo, ya hay una veintena de propuestas confirmadas en siete ayuntamientos: A Coruña, Arteixo, Betanzos, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. Tanto Penide como Legido destacaron que este año colaborarán con otros eventos, como Viñetas desde o Atlántico, de este modo, la exposición de Xulia Pisón prevista en la Casa Museo María Pita en agosto se enmarcará también en el programa del salón internacional del cómic.

Legido puso el foco en varios nombres de esta nueva edición, como Georgina, que inaugura el ciclo el jueves en la Mardi; o La Otra, que actuará en La Fábrica, en Oleiros, el próximo día 24.

Pero también destacó nombres que a bote pronto pueden sonar más desconocidos y puso el ejemplo de Scarlet Rivera, que él mismo explicó no conocer por el nombre, "pero si vos digo 'Hurricane', de Bob Dylan, seguro que sí que vos sona". Y es que Rivera era la intérprete del icónico solo de violín de este tema de los 70 y apareció tanto en todo el disco 'Desire' como en la gira 'Rolling thunder revue'. La acompañará en A Coruña Rob Stoner, también bajista de Dylan en aquel entonces y director artístico de 'Hard rain'. Su concierto será el 25 de mayo en el Garufa.

Otro nombre propio destacado por Legido fue el de Ede, "unha aposta segura", que actuará en el teatro Colón el 29 de noviembre. No es su primera actuación en la ciudad, ni tampoco su primer contacto coruñés, ya que colaboró con Xoel López durante dos años.

Otros nombres presentes en el cartel son Tchotchke, Stacy Antonel o Rosalie Cunningham, además de artistas vinculadas a la ciudad y a Galicia como Gosia Trebacz, Blanca Trigo o la propia Xulia Pisón.