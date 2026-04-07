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A Coruña

El flamenco de Diego Amador y la gastronomía se dan cita en MEGA

Redacción
07/04/2026 11:33
Diego Amador
Diego Amador
EC
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El próximo viernes 17 de abril, el Museo Estrella Galicia MEGA acogerá una cita muy especial para los amantes de la música y la buena mesa. El reconocido pianista y cantaor Diego Amador ofrecerá un concierto íntimo en la Sala de Degustación del museo a partir de las 21:00 horas.

Bajo el concepto de maridar cerveza y flamenco, MEGA propone una experiencia sensorial completa en la que el arte del artista sevillano se combinará con una cuidada propuesta gastronómica. El concierto estará acompañado de una cena maridaje con cervezas de la casa y dos platos diseñados por el chef Caco Agrasar, del restaurante Salitre.

La experiencia comenzará a las 20:30 horas con la apertura de puertas y una caña de bienvenida. Durante el espectáculo, los asistentes disfrutarán además de dos consumiciones incluidas, en una velada que combina música en directo y alta gastronomía en un ambiente exclusivo.

Las últimas entradas para este nuevo #Planazo musical y gastronómico pueden adquirirse a través de la web oficial del museo.

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