El Ayuntamiento de A Coruña sanciona con más de 50.000 euros al organizador del mercado navideño

Ambiente en el poblado navideño Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña reclama más de 50.000 euros a la empresa organizadora del polémico mercado navideño, NC7 Events. Además, el Gobierno local propone prohibir a la compañía durante tres años la posibilidad de participar en licitaciones municipales. Todo ello, señala el documento de inicio de expediente sancionador, "por infracciones muy graves en la ejecución de la autorización de ocupación del espacio en la plaza de María Pita para la ejecución del mercadillo de Navidad".

La propuesta de sanción, que irá este miércoles a Junta de Gobierno local, detalla los incumplimientos "esenciales" que desencadenaron la polémica invernal en la ciudad. El Ayuntamiento señala que, desde las primeras jornadas de funcionamiento del poblado navideño se detectaron "deficiencias muy graves en la estabilidad y estanquidad de las casetas", así como "deficiencias notorias de decoración de casetas y su entorno" e "incumplimiento del número mínimo de casetas establecido en los pliegos (50), y de las veinte casetas a mayores ofertadas por el adjudicatario".

No solo eso. El documento también señala las "deficiencias en la instalación eléctrica y/o ausencia de certificaciones acreditativas de su conformidad reglamentaria, con su consecuente riesgo para las personas", así como el "incumplimiento de elementos, como la instalación de un 'espectacular' paseo con alfombra roja y bastones de caramelo a ambos lados de la misma".

Por todo ello, y ante el riesgo para las personas derivado de la deficiente instalación eléctrica y la "inexistente ambientación y dinamización", el Gobierno local acordó tramitar tres contratos menores destinados a suplir los incumplimientos del adjudicatario (que "no cumplió sus obligaciones ni emendó eficazmente las deficiencias). Así, por 18.089 euros, se contrató la decoración de casetas; por 17.121 euros, la dinamización de la caseta de Papá Noel; y , por 15.000 euros, la instalación eléctrica del mercado. En total, más de 50.000 euros, la cifra que ahora se le reclama a la empresa.

El responsable de NC7 Events, Carlos González, tras conocer esta medida, asegura: "A Coruña es una etapa pasada de nuestra empresa y nuestra vida y mal iríamos en caso contrario; es algo que me sorprende, pero tampoco voy a entrar en valoraciones. Simplemente, no estamos de acuerdo. Hablaré con los asesores y ellos valorarán lo que hay que hacer. No es algo que nos esperábamos, pero me esperaba cualquier cosa".