Crece la inversión municipal en movilidad eléctrica con puntos de recarga y más vehículos

Vehículo repostando en el Eroski de Xuxán Carlota Blanco

La movilidad eléctrica es el futuro o, por lo menos, parte de él. Los coruñeses prefieren con mucho el patinete, pero la presencia de coches es mayor, y el Ayuntamiento está adoptando medidas en este sentido que incluyen solucionar uno de los principales problemas que afrontan los dueños de los vehículos eléctricos: los puntos de recarga. Hace unos días, anunció una reforma en el aparcamiento del Oceanográfico, reservado a los vecinos de la Ciudad Vieja, que incluirá varios de estos puntos.

Es significativo porque se trata de la primera vez que se instalan en un aparcamiento vecinal. En A Coruña existen varias electrolineras ubicadas en aparcamientos públicos, tanto en parkings subterráneos como en centros comerciales o supermercados, pero será la primera vez que se hace en la vía pública desde 2011, cuando el Gobierno local del socialista Javier Losada instaló once en el centro de la ciudad. Por el momento, ha sido la iniciativa privada la encarga de aumentar esos puntos. En 2023, según Electromaps, eran 48. A día de hoy son 71.

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El problema es que se necesita cierta seguridad al enchufar un vehículo, una seguridad que no ofrece la vía pública. Por eso los puntos de recarga solo se instalan en lugares privados, donde se pueden vigilar. En el caso del aparcamiento del Oceanográfico, reúne las condiciones porque es un lugar aislado, situado en un callejón sin salida, y que cuenta con cámaras de vigilancia. De ahí que los vecinos de la Ciudad Vieja serán los únicos que contarán con puntos de recarga municipales.

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Un parque en crecimiento

El número de vehículos electrificados matriculados en A Coruña supera holgadamente el millar (eran 996 en 2024), y hay compañías privadas de transporte, como taxis o VTC, o la propia Compañía de Tranvías, que confían en ellos para hacer sus desplazamientos, aunque por el momento sean una minoría. Por otro lado, también el Ayuntamiento está aumentando su parque de vehículos eléctricos y recientemente ha sacado una licitación para renovar su flota por más de 456.000 euros.

Son en total 17 turismos (12 para Movilidad y otros cuatro para Medio Ambiente) y tres furgonetas, todos con su correspondiente toma de recarga. El Ayuntamiento explica que la mayor parte de la flota municipal tiene una antigüedad superior a los 20 años, así que van a sustituirlos por estos vehículos 100% eléctricos. No son los primeros, dado que ya tenían ocho.

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En cuanto a los viejos vehículos, su destino es la chatarra, porque lo exige el Plan Moves III al que se acoge el Ayuntamiento, y que está gestionado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Obviamente, los puntos de recarga no estarán disponibles para el público en general, sino que se instalarán en los edificios municipales.

Con esto, el Ayuntamiento se pone a la cabeza de la movilidad eléctrica en A Coruña. Para el ciudadano de a pie, el proceso es más lento. Los altos precios de este tipo de vehículos y su baja autonomía echan para atrás a la mayoría de los usuarios, y la mayor parte de los vehículos coruñeses siguen siendo diésel. Los aspectos medioambientales no son lo que más preocupa.