A Coruña solicita a la Xunta la creación de un área de prestación conjunta de taxis en el área metropolitana

Taxis en el Paseo Marítimo Archivo El Ideal Gallego

A Coruña, Culleredo y la Xunta valoran la posibilidad de crear un área de prestación conjunta de taxis en los municipios del área metropolitana. La medida, reclamada por el Ayuntamiento de A Coruña, fue recibida por el Gobierno autonómico, quien aceptó estudiarla. El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, aseguró este martes que el objetivo es que "todos los taxis de A Coruña operen sin limitaciones".

El concejal de Economía valoró positivamente la disposición de la Xunta a estudiar la propuesta. "Esto también permitirá a los taxis competir con los VTC en todo el área metropolitana e incrementar así los servicios a los ciudadanos, también en el aeropuerto", afirmó. Por su parte, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ve "con buenos ojos" la fórmula, y pidió la elaboración de un informe exhaustivo con un estudio socioeconómico que determine los municipios a incluir, así como "el rendimiento para el colectivo y las mejoras en el servicio para los vecinos".

“Consideramos una visión metropolitana puede ser adecuada para ofrecer un mejor servicio, pero es imprescindible actuar en base a un informe técnico riguroso que marque la hoja de ruta a seguir para que el resultado traiga beneficios reales para la ciudadanía del área”, expresó Rioboo.

Este planteamiento tuvo lugar en la comisión de seguimiento del convenio regulador de los taxis en Alvedro, celebrada este martes y en la que participaron, además de Lage y Rioboo, la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, y las asociaciones de taxis de los dos municipios. El portavoz municipal de A Coruña sostuvo, a su vez, que el convenio de prestación del servicio en Alvedro "no daba satisfacción pero supuso otorgar seguridad jurídica a los taxis de A Coruña, un margo legal. Pero se ve con claridad que no resuelve el problema de servicio que tenemos". En el encuentro de este martes se acordó que, durante el cierre temporal de Lavacolla entre el 23 de abril y el 27 de mayo, todos los taxistas de A Coruña puedan operar en Alvedro.