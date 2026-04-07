A Coruña se queda con Madrid como única frecuencia directa fuera de Galicia

Viajeros, en la estación de tren de A Coruña Quintana

Para que el gran proyecto intermodal cambie por completo la movilidad en A Coruña tal y como se conoce habrá que esperar, al menos, hasta final de año. Para entonces, serán muchos los ‘amigos’ que el transporte ferroviario herculino tendrá que recuperar. Y es que, a los servicios directos al País Vasco (San Sebastián e Irún) y a los famosos Trenhotel con destino Madrid y Barcelona, se le suma una nueva amistad perdida: el ‘Alvia catalán’, con destino la Ciudad Condal pero con paradas intermedias en grandes urbes españolas como León, Burgos, Vitoria o Zaragoza, entre otras. Una pérdida que se traduce en que ya solo será posible llegar a un destino fuera de Galicia vía Madrid.

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Tal y como adelantó El Ideal Gallego en su versión digital, el servicio que partirá hoy a las 08.12 horas con destino Barcelona será el último que opere desde A Coruña. En su lugar, Vigo será la beneficiaria de este cambio. La ciudad olívica, que hasta ahora se repartía con la herculina el origen y el destino del convoy (cuatro días parte desde A Coruña y tres desde Vigo) será la única urbe gallega con relación directa –y diaria– con la capital catalana. Al menos así lo será mientras se suceden las obras en San Cristóbal y existan las vías disponibles para volver a albergar este servicio. De esta forma, A Coruña pierde la oportunidad de conectar directamente con la segunda urbe de España. Por lo menos sin enlazar con el que parte desde Vigo o sin pasar por Madrid. Pero también con poblaciones intermedias de Castilla y León, País Vasco, Navarra o Aragón.

En total, el trayecto hasta Sants recorre doce provincias y una veintena de paradas antes de su llegada

Según explicó Renfe, este reajuste “responde a una adaptación a las necesidades operativas diarias actuales”. Algo que constata la Delegación del Gobierno, quien confirmó que “unha vez rematadas as actuacións, restablecerase o servizo habitual”. Mientras tanto, los coruñeses que deseen seguir utilizando el convoy deberán realizar transbordo en Santiago de Compostela, debido a las obras en la infraestructura entre las localidades pontevedresas de Guillarei y Redondela.

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Una frecuencia problemática

No obstante, el hecho de que el acondicionamiento de la terminal coruñesa haya propiciado que la totalidad de los trenes de esta frecuencia partan desde Urzaiz en vez de desde San Cristóbal, no quiere decir que esto vaya a solucionar el gran problema que acumula desde hace varios años esta línea: los retrasos. Según explicaron los sindicatos CGT Galicia y Alferro en una carta enviada a Renfe el mes pasado, entre el 12 de diciembre y el 20 de enero aseguran haber detectado que el tren llegó a destino con un retraso superior a los 60 minutos en el 44% de los viajes, y, en, al menos un 22%, superó los 90 minutos de demora. Según expertos consultados, este podría ser uno de los principales motivos –además de las obras en la estación– por los que la operadora pública haya decidido limitar a un solo punto de partida gallego. Una vez que la intermodal ya sea una realidad en A Coruña, realmente se verá si esta decisión correspondía solo a una “adaptación temporal” o más bien a un objetivo comercial.

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El trayecto, creado en los años 90 como una evolución del diurno que ya cubría este servicio, era una alternativa al nocturno hacia la Ciudad Condal. A pesar de sus más de trece horas de duración, el grueso de la demanda corresponde a trayectos entre paradas intermedias. En total, recorre doce provincias de España –una veintena de paradas– antes de llegar a Sants. Desde Vigo todavía si cabe es mayor la duración total del servicio, al partir desde la ciudad olívica a Pontevedra, Vilagarcía y Compostela, antes de emprender rumbo hacia las provincias de Ourense y Lugo.

Un destino maldito

La vuelta de Semana Santa no se antojaba fácil para los desplazamientos en tren hacia Barcelona. Al menos para A Coruña. Aunque la urbe herculina no será la única ciudad española que, a partir de mañana, pierda su frecuencia directa hacia la Ciudad Condal.

Así, los viajeros acostumbrados a viajar a Cataluña desde Salamanca sin necesidad de realizar transbordos deberán adaptarse a los cambios propuestos por Renfe. En su lugar, el convoy circulará en composición sencilla hasta Zaragoza, desde donde se podrá enlazar con la capital catalana.