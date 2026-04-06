Senegaleses renuevan su pasaporte en A Coruña en una sede provisional del consulado

La Casa de la Cultura Salvador de Madariaga fue el lugar elegido para los trámites administrativos

Senegaleses de distintos puntos de Galicia y de otros del norte de España, también de Castilla y León, se han desplazado hasta A Coruña para renovar su pasaporte y contar con la documentación actualizada en una sede provisional habilitada por el consulado en la ciudad herculina.

Ha sido en la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga con actividad tanto este domingo como en esta jornada del lunes al carecer el país africano de consulados en otros puntos de España al margen de Madrid.

Desde EcoDesarrollo Gaia, organización que colabora desde hace años con senegaleses, han explicado a Europa Press que "muchos de ellos no tienen la documentación o tienen el pasaporte caducado y es una oportunidad de renovarlo".

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"Imprescindible para la regularización", precisan de cara al citado proceso. Sobre la oficina provisional, han indicado que es tanto para que puedan acudir senegaleses de las cuatro provincias gallegas como de Asturias y Castilla y León.

"Está funcionando muy bien", ha asegurado una de las personas que acudió a la misma. Desde la entidad, no obstante, han aclarado que es para tener la documentación en regla de cara a solicitar su regularización no para que tengan derecho a votar.

"No son españoles, tienen que tener diez años aquí, y sin antecedentes, para poder optar a la nacionalidad y después cuatro años más", aclaran a este respecto.