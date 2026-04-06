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A Coruña

Rueda no comparte el plan del Clúster para aeropuertos, pero censura el "victimismo" sin aportar

Ep
06/04/2026 15:16
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda antes de la reunión del Consello este lunes
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda antes de la reunión del Consello este lunes
EFE
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado la postura "victimista" con respecto a la política aeroportuaria de quienes "quieren que se encarguen los demás de hacerlo todo mientras ellos se quejan". En este sentido ha valorado la propuesta del Clúster de Turismo, pese a no compartirla.

Todo ello en un contexto de reproches entre Turismo de Galicia, que afeó "localismo" a los Gobiernos locales de las ciudades con aeropuerto y los propios mandatarios de las mismas, después de conocer la propuesta que el presidente del clúster, Cesáreo Pardal, comunicó el pasado miércoles al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

La entidad aboga por una especialización de los tres aeropuertos gallegos, de forma que el de Santiago opere vuelos vacacionales y los de A Coruña y Vigo estén orientados a rutas de trabajo. Una idea que ha sido duramente criticada por los Ayuntamientos de Vigo y Santiago.

Además, el mandatario vigués, Abel Caballero, ha censurado que "el localismo de la Xunta es financiar Santiago y no Vigo, que tiene más viajes de negocios, más turismo y más capacidad de atracción de vuelos".

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Tras ser preguntado al respecto en la comparecencia posterior al Consello da Xunta, Rueda ha reprochado la "postura victimista" de los municipios y ha afeado que "se nota que queda un año para las elecciones municipales" porque "los de siempre empiezan a hacer lo de siempre".

"El partido que gobierna en el municipio del que vienen las críticas es el mismo partido que gobierna en la administración de la que depende Aena. Ya podían venir un poco coordinados de casa", ha criticado.

Con respecto a la propuesta del clúster, ha indicado que "no va a criticar nunca cuando se hacen propuestas" aunque "pueda estar más o menos de acuerdo". "El clúster hizo una propuesta, la nuestra no va por ahí, pero bienvenidas sean", ha afirmado.

"Creo que es necesario coordinarnos, para eso estamos nosotros, Galicia al final un destino único con tres aeropuertos. Por supuesto, todos tienen derecho a tener tráficos aéreos. Es bueno para toda Galicia que cada uno de los tres lo tengan y en eso estamos", ha concluido.

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