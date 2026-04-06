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A Coruña

Respiro en el mercado laboral de A Coruña tras registrarse una bajada en el desempleo

El número de parados se sitúa en 12.088 en la ciudad, lo que supone un descenso de 27 personas

Iván Aguiar
Iván Aguiar
06/04/2026 15:57
Una oficina de empleo ubicada en A Coruña
Una oficina de empleo ubicada en A Coruña
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El mercado laboral en el área de A Coruña ofrece un respiro. La comarca ha registrado un descenso neto de 65 parados, situando la cifra total de demandantes en 18.476 personas. Aunque la bajada es moderada, consolida una tendencia de estabilización tras un inicio de año complejo, según los últimos datos de las oficinas de empleo.

En A Coruña, el número de parados se sitúa en 12.088, lo que supone un descenso de 27 personas respecto al mes anterior (cuando la cifra rozaba los 12.115). 

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El municipio industrial de Arteixo, uno de los grandes polos económicos, ha contabilizado cifras muy positivas, ya que ha reducido número de parados en 42 personas, reduciendo su total a 1.371.

Oleiros registra la nota negativa de la comarca coruñesa, con catorce más (quedándose en 1.246), según los datos hechos públicos este lunes.

Cambre reduce su lista en siete personas (1.060 en total). Culleredo se mantiene como el único municipio del área que no registra variación alguna, con exactamente 1.345 desempleados, los mismos que el mes anterior.

 Municipios como Sada (-10), Abegondo (-2), Carral (-4), Bergondo (-1) también aportan cifras en verde.

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