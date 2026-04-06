Publicada la oferta de empleo de la Universidad de A Coruña: 55 plazas de acceso libre y 16 para promoción interna

Estudiantes de la UDC, a las puertas de Informática Carlota Blanco

La Universidad de A Coruña (UDC) ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) su Oferta de Empleo Público (OEP) de personal docente e investigador (PDI) para el año 2026. La resolución, firmada por el rector Ricardo Cao Abad, se estructura en 55 vacantes de acceso libre y 16 destinadas a la promoción interna.

En concreto, el bloque de acceso libre se divide en dos categorías: 19 plazas de profesor titular de universidad y 36 plazas de profesor permanente laboral. Dentro de este grupo, la institución académica reserva ocho plazas para la incorporación de personal investigador doctor que haya superado la evaluación del programa de excelencia I3 o cuente con el certificado como investigador establecido R3 (Programa Ramón y Cajal).

Según detalla la resolución, en caso de que estas plazas reservadas para investigadores de excelencia no se cubran, podrán ofertarse a otros investigadores de programas nacionales o internacionales de perfil similar o acumularse al turno libre de la convocatoria ordinaria.

Asimismo, la oferta cumple con la normativa de integración social, reservando una cuota para personas con discapacidad. En el turno de acceso libre, se han asignado cuatro plazas para este colectivo: dos para titulares de universidad y dos para profesores permanentes.

Por otro lado, la universidad ha habilitado 16 plazas para el acceso al cuerpo de catedráticos de universidad a través del procedimiento de promoción interna.

La resolución subraya que estas plazas cuentan con asignación presupuestaria y responden a necesidades permanentes de la universidad que no pueden ser cubiertas con los efectivos actuales.

Finalmente, la institución garantiza que esta oferta de empleo no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria ni a los límites de sostenibilidad financiera fijados por la normativa vigente.