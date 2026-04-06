Miguel Vázquez, del Atípico de A Coruña, representará a Galicia en la final nacional del Desafío XChef de Cervezas 1906

Plato participante en la anterior edición del Desafío XChef de Cervezas 1906 Javier Alborés

La gastronomía gallega tendrá un protagonismo destacado en la gran final de Desafío XChef de Cervezas 1906, que se celebrará el próximo 14 de abril en el marco de Salón Gourmets, con las propuestas de Atípico Restaurante (A Coruña) y D’Obra (Melide, A Coruña) entre las seis finalistas seleccionadas a nivel nacional.

Desafío XChef de Cervezas 1906 es un concurso en el que locales de todo el territorio español participan con sus propuestas gastronómicas bajo la premisa de aplicar buenas prácticas que generen un impacto positivo, como el uso de productos de cercanía, la reducción de desperdicios o el fomento de la economía circular. De este modo, la competición reta a los aspirantes a demostrar no solo su destreza y creatividad a la hora de presentar una receta, sino también el trasfondo comprometido que hay detrás de su elaboración.

En esta sexta edición del certamen han participado un total de 126 establecimientos de toda España, que han presentado sus propuestas acompañadas de un maridaje con alguna de las cervezas de la familia Cervezas 1906. A lo largo de las diferentes fases, celebradas en todo el territorio nacional, el público ha tenido además un papel clave, emitiendo más de 7.000 votos que han contribuido a seleccionar a los chefs que competirán por alzarse con el premio.

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Dos propuestas gallegas para una cocina más consciente y sostenible

En representación de Atípico Restaurante (A Coruña), Miguel Vázquez competirá con “Vigilia desde 1906”, una propuesta concebida para acompañar a 1906 La Milnueve. Por su parte, Andrés Torreiro, de D’Obra (Melide, A Coruña), llegará a la final con “Puerro asado con holandesa de koji y majada de sardina ahumada y avellana”, en maridaje con 1906 Black Coupage.

En el caso de Miguel Vázquez, la propuesta parte de una reinterpretación contemporánea del tradicional potaje de vigilia. A través de elaboraciones como un cilindro de puré fino de garbanzo, una brandada de bacalao con espinaca y un pilpil emulsionado con cerveza 1906, el chef construye una receta que respeta la tradición desde un lenguaje actual. Con ella, busca demostrar que la cocina de memoria sigue teniendo recorrido cuando se trabaja desde el respeto, la técnica y una idea clara. “Para mí, Vigilia 1906 no es solo una tapa. Es una forma de demostrar que la cocina tradicional sigue teniendo recorrido cuando se trabaja desde el respeto, la técnica y una idea clara”, señala.

Por su parte, Andrés Torreiro plantea una elaboración que nace de la voluntad de poner en valor el pequeño mercado local y reivindicar todo lo que un entorno como Melide puede aportar a una propuesta gastronómica singular. Su plato recoge, además, productos muy representativos de Galicia a través de una receta que busca condensar parte de la identidad de la tierra y la costa gallega. En cuanto al maridaje, tras distintas pruebas con varias referencias de la familia 1906, el chef se decantó por 1906 Black Coupage, al considerar que sus matices a café encajan especialmente bien con el toque cítrico de la holandesa de koji. “Queríamos recoger un poco de Galicia en todo lo que hicimos, por eso aparecen productos como el puerro o la sardina, tan representativos de la tierra y la costa gallega”, explica.

Durante la gran final en el Salón Gourmets, que tendrá lugar el 14 de abril por la mañana en el Auditorio Gourmets, los participantes elaborarán en directo sus platos ante un jurado de profesionales, que en esta sexta edición estará formado por:

Luis Veira, chef de Árbore da Veira (A Coruña) y miembro de Imperfertxs de 1906.

Sergi Aritzeta, chef del restaurante El Truc (Lleida) y ganador de Desafío XChef de Cervezas 1906 edición 2025.

Raquel Castillo, periodista gastronómica. Colaboradora de publicaciones como Gastroactitud, Hule y Mantel, Bon Viveur España y 7 Caníbales.

Gastroactitud, Hule y Mantel, Bon Viveur España y 7 Caníbales. Xabier Cubillo - Responsable de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera.

El chef que logre conquistar al jurado será premiado con un plan de promoción exclusivo de la mano de Corporación Hijos de Rivera. Un respaldo significativo para su proyección profesional, como ya se ha visto en ediciones anteriores con ganadores como Carles Ramon (Besta, Barcelona), Moncho Méndez (Millo, A Coruña), Julen Bergantiños (Islares, Bilbao) o Miguel Molina (El Molino del Puente, Dúrcal).