Los muebles son los voluminosos más retirados de las calles de A Coruña, en un tiempo exprés

Muebles en la calle Pla y Cancela QUINTANA

El servicio 010 de A Coruña tiene al año una alta demanda de solicitudes para depositar voluminosos junto a los contenedores. Y pese a que el plazo de recogida es especialmente rápido para muebles y enseres, muchos ciudadanos deciden bajar a la calle sus pertenencias sin avisar al teléfono del Ayuntamiento, provocando el malestar de los vecinos.

En 2025, el 010 recibió 32.151 llamadas para solicitar la retirada de voluminosos. Y en lo que va de año, son 7.818. A este volumen de demanda hay que sumar las decenas de voluminosos que se depositan cada día en la calle por personas que no utilizan el 010 y que se recogen gracias a las llamadas y fotografías que los vecinos facilitan al Ayuntamiento.

A día de hoy, según fuentes municipales, el tiempo de recogida es de 24 horas para muebles y enseres, y de cuatro a cinco días laborables para electrodomésticos. Al año se gestionan 1.846 toneladas de voluminosos, de las cuales 284 son electrodomésticos, Raees (pequeños electrodomésticos y aparatos electrónicos) y metal, y 1.562 toneladas de muebles y enseres, lo que representa el 85% del total de voluminosos. La media mensual de recogida es de 130 toneladas de muebles y enseres, así como de 24 de pequeños electrodomésticos.

El procedimiento de solicitud de recogida es simple: un ciudadano llama al 010, comunica que quiere dejar voluminosos en la calle, y tras facilitar su dirección, se le indica el día para depositarlos. El camión de recogida pasa por las calles a partir de las 23.00 horas, por lo que las personas deben dejar sus muebles o electrodomésticos a partir de las 22.30 horas junto al contenedor asignado.

Horario ampliado

La Junta de Gobierno local aprobó a mediados de marzo la licitación para la prestación del servicio del 010. Como novedad, tal y como anunció la alcaldesa, Inés Rey, la renovación incluye una reestructuración del horario de atención, que ahora se amplía a todos los días de la semana. El 010 recoge más de 500.000 llamadas anuales, “o que evidencia que hai un amplo equipo humano dedicado a axudar e brindando un servizo próximo e eficiente que a cidadanía valora moi positivamente”, señaló la regidora. El presupuesto del contrato, con plazo de duración de tres años y posibilidad de prórroga de otros dos, asciende a más de tres millones de euros.

Con la reestructuración del horario, los ciudadanos también pueden hacer consultas los sábados por la tarde y los domingos, exceptuando el 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. De lunes a viernes, el horario será de 08.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 09.00 a 20.00 horas y los domingos, de 10.00 a 20.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre la atención será de 09.00 a 14.00 horas.

El depósito de muebles o aparatos electrónicos en las calles sin previo aviso al 010 ha llevado en los últimos años a la creación de comunidades que avisan de cada avistamiento. Si los vecinos denuncian el incivismo, otros aprovechan para darle nueva vida a lo que otros no quieren. Es el caso del grupo de Facebook Lixo de Luxo, donde los coruñeses avisan de lo que ven en los contenedores, además de hacer donaciones de muebles para todo aquel que esté interesado en la comunidad.