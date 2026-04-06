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A Coruña

La Ruta N-VI de A Coruña estrena mapas interactivos gracias a un programa turístico europeo

Redacción
06/04/2026 13:45
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La Ruta N-VI ha sido seleccionada -junto a sólo otros dos proyectos españoles- como beneficiaria de financiación europea dentro del proyecto ST3ER, una iniciativa de la Comisión Europea en el marco del programa COSME orientada a impulsar la innovación en el turismo. 

La propuesta, centrada en el desarrollo de la Ruta N-VI Digital Experience, ha sido elegida entre distintas candidaturas por su enfoque en la digitalización y la mejora de la experiencia del viajero.

Gracias a esta adjudicación, Ruta N-VI ha desarrollado una nueva plataforma digital que incorpora mapas interactivos avanzados, ya integrados en su web, que permiten al usuario descubrir la ruta de forma visual, intuitiva y personalizada. 

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Estos mapas desarrollados por la startup turística gallega Boldest incluyen puntos de interés geolocalizados, contenidos multimedia y recomendaciones de paradas vinculadas al territorio.

El proyecto ha abarcado desde el trabajo de campo para identificar recursos turísticos hasta la integración tecnológica y el lanzamiento de la herramienta, culminando con la publicación de los mapas y su disponibilidad para todos los usuarios.

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Con esta iniciativa, Ruta N-VI da un paso decisivo en su evolución, alineándose con las nuevas tendencias del turismo digital y experiencial, al tiempo que refuerza la visibilidad del destino y su conexión con el tejido local.

La participación en ST3ER sitúa a Ruta N-VI como un ejemplo de innovación turística a nivel europeo, demostrando el potencial de la tecnología para transformar la manera de viajar y descubrir el territorio

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