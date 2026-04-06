La milla de oro comercial de A Coruña está en la plaza de Lugo

Personas paseando por la plaza de Lugo Carlota Blanco

La plaza de Lugo es la verdadera milla de oro comercial de A Coruña. Así lo aseguran las consultoras especializadas aRetail y Gesvalt, que han publicado su Informe Retail 2025 centrado en la ciudad. El estudio destaca que el mercado de locales comerciales en la zona de la plaza de Lugo continúa registrando en 2025 uno de los mayores niveles de tensión del país, debido a una escasez de oferta que limita tanto la rotación como la entrada de nuevos operadores. En el principal eje comercial de la ciudad sus 43 establecimientos están operativos. Es decir, que no hay ninguno vacío.

"Este contexto se traduce en una elevada estabilidad para las marcas ya implantadas, que optan mayoritariamente por renovar contratos y mantener relaciones a largo plazo con la propiedad. El perfil del propietario, en muchos casos familias locales sin presión vendedora, explica en parte la ausencia de operaciones relevantes de compraventa en los últimos años. La percepción de los locales de plaza de Lugo como activos estratégicos dentro del retail nacional contribuye además a sostener expectativas de revalorización futura", explica el informe.

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La demanda, sin embargo, se mantiene activa. Marcas nacionales e internacionales continúan analizando su entrada en la ciudad, aunque la falta de espacios disponibles actúa como principal barrera, comentan desde las consultorías. "Ni siquiera movimientos recientes en ejes alternativos, como la apertura de Primor en Cantón Grande, una zona que comienza a captar operadores inéditos en el mercado coruñés, han alterado significativamente el equilibrio entre oferta y demanda", refleja el informe.

La configuración del área comercial se mantiene prácticamente invariable: el segmento de moda, incluyendo joyería y relojería, concentra el 63% de los locales, seguido por servicios (16%), otros usos (7%), restauración (7%), cosmética (5%) y hogar (2%). Así, la plaza de Lugo aparece como consolidada para el posicionamiento del enclave como destino prioritario para operadores del sector moda.

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En cuanto a precios, la presión de la demanda se traduce en rentas que reflejan la escalada de valor en la zona prime: los locales más amplios, con más de 1.000 metros cuadrados, parten de unos 30 euros/m² al mes, mientras que los pequeños (<100 m²) pueden llegar al entorno de los 90-100 euros/m² al mes. Entre ambos extremos, los precios oscilan en función del tamaño: 45-55 euros/m² para superficies de 501 a 1.000 m²; 60-70 euros/m² entre 301 y 500 m²; y 70-90 euros/m² entre 101 y 300 m².