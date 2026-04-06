Todavía no era hora de apertura comercial y en Marineda City ya se estaban formando colas. La razón era el estreno este lunes de la tienda pop-up de la empresa francesa King Colis, especializada en la venta de paquetes perdidos con contenido sorpresa. Todo un fenómeno en Europa que llegaba por primera vez hasta A Coruña.

Algo después de las diez de la mañana, con un poco de retraso sobre el horario previsto -ya que los empleados todavía estaban colocando las cajas y palés repletos de paquetes-, empezaban a entrar en el recinto habilitado en la plaza Emilia Pardo Bazán de Marineda City los primeros compradores.

Pop-up de King Colis en Marineda City Carlota Blanco

"Nos lo tomamos como un juego", explicaba una madre que había acudido con sus dos hijas. Una de ellas tenía claro lo que quería encontrar: una tablet. Para ello tenía que echar mano de la intuición, unida a una preparación traída de casa. Y es que había estado viendo cuánto suele pesar un paquete con una tablet dentro. Con el peso y la forma esperaba tener buena suerte y hacerse con uno de estos aparatos. Y si no, "no pasa nada", comentaban entre risas a la espera de empezar a tocar los paquetes que en grandes cajas les esperaban. Eso sí, se habían marcado un máximo, un paquete por cabeza.

Porque en King Colis se vende y compra al peso, con los paquetes divididos en dos categorías. Los estándar cuestan 2,29 euros por cada 100 gramos, mientras que los premium se elevan a 2,99. En la cola se unían aquellos que ya sabían de la existencia de la empresa y cómo funcionaba la tienda efímera y otros que se encontraban con la sorpresa y preguntaban las normas: "Me salió un video en TikTok y decidimos venir a ver qué había. Creo que hay un QR que explica cómo comprar".

"Traemos cartos a esgalla, que esta é a primeira vez que veñen. Antes era só para os madrileños, por fin chegan aquí", comentaban en otro de los grupos que esperaba su turno. Efectivamente, es la primera vez que se celebra una pop-up como esta en A Coruña, después del paso de King Colis por ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona, Vigo o San Sebastián.

Clientes revuelven entre los paquetes sorpresa Carlota Blanco

La mayoría de personas que se acercaron a King Colis en Marineda City se tomaron la cita como una especie de lotería en la que poder ganar grandes premios pero teniendo claro que los productos que les pueden tocar también pueden no ser de su agrado. "Pues si no me gusta, ya lo venderé", reconocía otro de los clientes mientras se afanaba en averiguar qué había dentro de cada paquete sorpresa. Había incluso quien como si fuese "el día de la lotería" se lo tomaba como un juego para su hijo, que ejercía de mano inocente para buscar los mejores tesoros y terminaba con una bolsa enorme repleta de paquetes.

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Agitar, palpar, averiguar el peso, todo valía para intentar adivinar qué iba dentro de cada paquete y llevarse a casa la mejor de las joyas perdidas en el mundo de los envíos del comercio electrónico. Entre otras cosas, algunos de los primeros clientes se llevaron una cámara para dron, soportes para móviles, prendas de ropa, juguetes o un proyector.

King Colis estará en Marineda City desde este lunes y hasta sábado, 11 de abril, en horario de 10.00 a 22.00 horas. Pero la pregunta que se hacen todos es, ¿y si se acaban los paquetes? Desde la empresa nos tranquilizan: "Tenemos 10 toneladas y si se terminan podemos traer más".