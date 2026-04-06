La Diputación de A Coruña concede ayudas para programas de igualdad e inversiones en políticas de género

El área de Igualdad de la Diputación de A Coruña destina más de 625.000 euros a apoyar programas de igualdad e inversiones en políticas de género realizados por entidades sin ánimo de lucro.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes la concesión provisional de las subvenciones correspondientes al programa FOIO0A, dirigido a entidades sin ánimo de lucro para el mantenimiento de programas en políticas de género en este año.

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Se suma, informa el organismo provincial, a las ayudas, ya definitivas, del programa FOIO0B para inversiones y mejoras de recursos.

De la primera de estas líneas son beneficiarios provisionalmente 47 entidades, con un importe total de 573.081,75 euros. Además, hay otras tres que suman 26.917,98 euros.

Además, 15 entidades de la provincia resultaron beneficiarias de inversión para obras, adquisición de equipamiento para la mejora de servicios, programas y actividades en materia de igualdad de género.