Acceso al muelle de Trasatlánticos, en una imagen de 2022 Pedro Puig

Hace 25 años empezaban en el puerto las labores de dragado, unas tareas que comenzaban por los residuos de los fondos del muelle de Trasatlánticos, trasladados a Oza. Hace medio siglo, a estas alturas de 1976, Álvaro Cunqueiro ofrecía una conferencia en la Universidad Laboral. Lo contó El Ideal Gallego en su edición del 6 de abril de 1976, en la que también tuvo protagonismo el empate del Deportivo (1-1) frente al Celta en Balaídos. Tal día como hoy de 1951, hace 75 años, seguía su curso la investigación abierta después de que una casa en construcción se derrumbase en Pla y Cancela. En 1926, hace un siglo, era noticia el desencuentro entre el Real Club Deportivo y el Ayuntamiento por un canon a pagar por el uso del campo de Riazor.

Viernes, 6 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | En marcha el dragado del muelle de Trasatlánticos

El dragado del puerto se puso en marcha ayer, 5 de abril de 2001, a pesar de las protestas vecinales. Un equipo de operarios vertió en la balsa de Oza los primeros metros cúbicos de los 50.000 que recogerá el recinto, unos residuos que proceden del fondo del muelle de Trasatlánticos. Esta operación es el primer paso de una campaña de al menos cuatro meses con la que se pondrá coto a los fangos del puerto para garantizar que no se produzcan vertidos al mar.

Los trabajos son posibles gracias a que se ha sellado el dique de Oza con una escollera de piedras y a que se ha colocado una mezcla de tierra y piedra antes de situar el material impermeabilizante. A continuación se instaló una lámina de polietileno de alta densidad y una capa de pedraplén. Los sedimentos se cubrirán con un metro de jabre, lo que garantizará que no se produzcan escapes contaminantes.

Martes, 6 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Álvaro Cunqueiro habla de su oficio en la Laboral

Presidida por el rector de la Universidad Laboral de La Coruña, don Martín Díaz González, a quien acompañaba el vicerrector, señor Fernández Bouzas, y varios profesores, se celebró la entrega de premios literarios de los distintos certámenes establecidos entre los alumnos de la citada universidad. Pronunció una conferencia el escritor don Álvaro Cunqueiro, que habló a los alumnos durante hora y media sobre “El oficio de escritor”. “Hay escritores –dijo– que se comprometen, yo soy la menos cantidad de escritor comprometido que existe. Sólo tengo un compromiso con la lengua gallega”. “Un escritor –añadió– necesita paciencia, ser atento al mundo por profesión y no es posible ser insensible”.

Por otra parte, el Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo empataron a un tanto en partido disputado el domingo, 4 de abril de 1976, en el estadio de Balaídos, que registró un lleno total.

Viernes, 6 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Sigue la investigación del derrumbe en Pla y Cancela

Emilio Faustino Piñol y José Mario Ameijeira Escariz, heridos en el accidente acaecido anteayer, 4 de abril de 1951, al derrumbarse una casa en construcción en la calle de Pla y Cancela, de esta capital, han experimentado una ligera mejoría en su estado. Continúan internados en el Sanatorio del Pilar. La autoridad judicial prosigue instruyendo diligencias en relación con las causas que originaron el suceso.

Por otra parte, en el edificio de Herrerías, que ocupa provisionalmente la Escuela de Náutica y Máquinas de La Coruña, se verificó al mediodía de ayer el acto de entrega de los nombramientos correspondientes a ocho nuevos pilotos de la Marina Mercante, que acaban de terminar sus estudios en dicho centro. Presidió el Comandante de Marina don Pedro Fontenla Maristany con el director de la Escuela, don José María Arana.

Martes, 6 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Deportivo y Ayuntamiento, sin acuerdo por el canon

El domingo, 4 de abril de 1926, se ha suspendido un interesante partido de fútbol que debía celebrarse en Riazor porque el Deportivo y el Ayuntamiento no llegaron a un acuerdo respecto al impuesto que la Corporación municipal tiene derecho a percibir por la celebración del espectáculo.

No desconocemos que el Ayuntamiento de la Coruña necesitar reforzar sus ingresos y los vecinos deben agradecer a los concejales los desvelos que se imponen para mejorar la Hacienda pública; pero creemos de justicia que al tratar del canon que debe imponerse al campo de Riazor debe tenerse en cuenta que el viril deporte nació y se desenvolvió en la Coruña sin la menor ayuda oficial, que la situación económica del Deportivo dista de ser boyante y que no parece muy ajustado a los buenos principios pasar de una tributación moderada a otra exageradamente superior.