El 'Viote', el orgullo coruñés de cuatro millones de euros que ya surca los mares: "Es nuestro buque insignia"

El 'Viote', durante su viaje inaugural Patricia G. Fraga

El muelle de Oza, en el puerto de A Coruña, alberga desde el pasado mes de marzo a un inquilino especial. Se trata del 'Viote', una embarcación destinada a trabajos de obra civil que pertenece a la empresa Maritime Global Services (MGS) y que este lunes ha vivido su puesta de largo por todo lo alto.

No quisieron perderse este momento representantes de la Autoridad Portuaria, Repsol, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros de las asociaciones de consignatarios regionales y nacionales, prácticos y los capitanes marítimos de A Coruña y Ferrol, que acudieron al acto oficial de botadura del barco, que estaba engalanado para esta ocasión tan especial. Su estreno oficial se produjo con un viaje que empezó unos minutos antes de las 13.30 horas y que tuvo como destino las proximidades del castillo de San Antón.

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El 'Viote' cuenta con una eslora de 23,90 metros y una manga de 9,60 metros. Está concebido para operaciones de manejo de anclas, remolque y apoyo a trabajos de obra marítima. La empresa destaca que esta embarcación combina "capacidad de trabajo con agilidad operacional".

El buque dispone de sistemas de climatización y calefacción. Tiene una capacidad para seis personas distribuidas en tres camarotes dobles, con sala de estar, comedor, cocina y servicios sanitarios. Además, está equipado con dos grandes grúas, una principal y otra auxiliar, que le permitirá acometer los trabajos para los que ha sido diseñado. Su coste ascendió a cuatro millones de euros.

El director general de Maritime Global Services, Diego Vidal, detalló que el nombre de Viote procede de los apellidos "de la familia" propietaria de la compañía". "Es la unión de Vidal y Otero. Es nuestro buque insignia", aseguró. El barco luce como color principal el naranja, característico de MGS.

También indicó que esta será la primera embarcación de la empresa que se destinará a "chartear", es decir, a alquiler. Está previsto que en mayo parta hacia a la costa de Agadir, en Marruecos, para participar en unas obras vinculadas a las infraestructuras necesarias para el Mundial 2030.

MGS destaca que, con la incorporación del 'Viote, refuerza su capacidad de respuesta "en proyectos de ingeniería marítima internacional", posicionando la compañía como un nuevo actor dentro del chárter de embarcaciones destinadas al sector offshore y de obra civil marítima.

Historia

Maritime Global Services nació a principios de la década de 1960 como Agrupación de Boteros-Amarradores del Puerto de La Coruña, como prestadora del servicio de maleteros a los buques de pasaje y con domicilio social en un local del muelle de Méndez Núñez, cedido por la Junta de Obras del Puerto.

En la década de 1990 vivió un momento importante en su historia, con la transformación de aquella primera cooperativa en una sociedad mercantil: Amarradores Puerto de La Coruña SL. En 2008 se produjo la entrada de un nuevo socio, Grupo Ibaizabal. Este hecho fue aprovechado para rebautizar la compañía con el nombre comercial de Maritime Global Services.