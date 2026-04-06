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A Coruña

El tren directo A Coruña-Barcelona volverá después de las obras

Ep
06/04/2026 13:02
Pasajeros en la entrada de la estación provisional de A CoruñaEstación de tren provisional
Pasajeros en la entrada de la estación provisional de A Coruña
Carlota Blanco
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La Delegación del Gobierno en Galicia ha negado la supresión del servicio ferroviario directo entre A Coruña y Barcelona, pero ha admitido la "adaptación en el recorrido" por obras en infraestructuras.

Así lo señala en un comunicado después de que por parte del BNG se anunciase que llevará al Congreso de los Diputados la supresión de la conexión ferroviaria directa entre A Coruña y Barcelona, con un origen y destino a partir del martes en la estación de Vigo Urzaiz.

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"A partir del 7 de abril, el Alvia Galicia-Barcelona adapta su recorrido", señalan desde la Delegación del Gobierno para asegurar que se desvía por Santiago debido a las obras en la infraestructura entre Guillarei y Redondela.

"Circulará diariamente hasta Vigo Urzaiz por las obras en la estación de A Coruña", señala para incidir en que "no se suprime" y que se trata de una "adaptación temporal por las obras de mejora en marcha".

"Una vez terminadas las actuaciones, se restablecerá el servicio habitual", insisten desde el Ejecutivo central tras las críticas a este respecto.

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