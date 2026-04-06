El programa 'De Tapas por España' se despide de A Coruña en El de Alberto

El programa de Televisión Española 'De Tapas por España' ha hecho parada estos días en Galicia para grabar su tercera temporada, con visitas a Lugo, Pontevedra y, este lunes, A Coruña. Esto dejó una escena poco habitual en el restaurante El de Alberto: cámaras, sonidistas y planos abriéndose en su estrecha pero familiar cocina.

El local, recientemente distinguido con un Sol de la Guía Repsol, mantiene ese aire de negocio cercano donde todo ocurre a pocos metros y el rodaje, aunque apretado, se ejecutó con total fluidez, pues Alberto Prieto tuvo mucho que contar sobre nuestra gastronomía.

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Todo esto gracias a su presentadora, Adrienne Chaballe, quien se mostró muy interesada por la cocina tradicional, aunque con toque propio, de Alberto, con quien charló largo y tendido, como si de dos amigos de toda la vida se tratase.

Entre plato y plato, la historia del restaurante se fue colando en la grabación. Los padres de Alberto emigraron a Inglaterra, donde se formaron en hostelería. Gracias a esto pudieron montar su primer local en A Coruña, iniciando una tradición que suma ya tres generaciones. Porque mientras el risotto de remolacha tomaba forma, conocíamos que Aitor, hijo de Alberto, se formó en los mejores restaurantes para ser ahora el jefe de cocina del restaurante de su padre.

Otros platos salieron de los fogones del restaurante, como un pulpo acompañado de un milhojas de patata o una merluza "muy jugosa", según afirmaba Adrienne, quien no dejó de felicitar a Alberto y a sus cocineros por su gran labor.

Tras rodar en A Coruña, el equipo de 'De Tapas por España' toma rumbo al archipiélago canario sin olvidar el sabor a mar que tiene la ciudad herculina.