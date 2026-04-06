El parque infantil de A Palloza se pone a punto para ofrecer una nueva zona de juegos

Parque infantil de la plaza de la Palloza Quitnana

En las próximas semanas, el Ayuntamiento dará un paso más en su hoja de ruta del Plan de Barrios 2025-27, que sumará una nueva actuación en el barrio de Cuatro Caminos con la puesta en marcha de los trabajos de renovación del parque infantil situado en A Palloza.

La intervención sobre el área de juegos permitirá incrementar la capacidad del recinto hasta más de medio centenar de usuarios, un total de 54, e incluirá varias medidas destacadas. La primera, la sustitución del firme de arena por una nueva superficie de caucho, que cubrirá 210 metros cuadrados. Y la segunda, la incorporación de nuevos equipamientos de disfrute como torres multijuego y balancines, concebidos para el uso de niños con movilidad reducida.

La previsión de los servicios municipales es que los trabajos en el parque infantil de A Palloza comiencen en los próximos días, si las condiciones meteorológicas son favorables. La alcaldesa, Inés Rey, hizo hincapié en el compromiso del Ayuntamiento para dar cumplimiento a las demandas de los vecinos de Cuatro Caminos, donde se está ultimando la mejora del área verde y el espacio infantil de Puga y Parga. El enclave se mantiene acotado de forma preventiva por un vallado perimetral mientras crece el nuevo césped, para evitar actividad o que se pise sobre la superficie y perjudicar su crecimiento.

Las próximas intervenciones previstas por el Gobierno local se llevarán a cabo, por ejemplo, en el parque de la guardería de O Ventorrillo y, más adelante, con la ampliación y remodelación de la plaza de Portugal. 