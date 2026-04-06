Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El parque infantil de A Palloza se pone a punto para ofrecer una nueva zona de juegos

Julia Nóvoa
06/04/2026 04:45
Parque infantil de la plaza de la Palloza
Parque infantil de la plaza de la Palloza
Quitnana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

En las próximas semanas, el Ayuntamiento dará un paso más en su hoja de ruta del Plan de Barrios 2025-27, que sumará una nueva actuación en el barrio de Cuatro Caminos con la puesta en marcha de los trabajos de renovación del parque infantil situado en A Palloza

La intervención sobre el área de juegos permitirá incrementar la capacidad del recinto hasta más de medio centenar de usuarios, un total de 54, e incluirá varias medidas destacadas. La primera, la sustitución del firme de arena por una nueva superficie de caucho, que cubrirá 210 metros cuadrados. Y la segunda, la incorporación de nuevos equipamientos de disfrute como torres multijuego y balancines, concebidos para el uso de niños con movilidad reducida.

La previsión de los servicios municipales es que los trabajos en el parque infantil de A Palloza comiencen en los próximos días, si las condiciones meteorológicas son favorables. La alcaldesa, Inés Rey, hizo hincapié en el compromiso del Ayuntamiento para dar cumplimiento a las demandas de los vecinos de Cuatro Caminos, donde se está ultimando la mejora del área verde y el espacio infantil de Puga y Parga. El enclave se mantiene acotado de forma preventiva por un vallado perimetral mientras crece el nuevo césped, para evitar actividad o que se pise sobre la superficie y perjudicar su crecimiento.

Las próximas intervenciones previstas por el Gobierno local se llevarán a cabo, por ejemplo, en el parque de la guardería de O Ventorrillo y, más adelante, con la ampliación y remodelación de la plaza de Portugal. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El interventor municipal, junto a la alcaldesa, Inés Rey, en un plenoPleno del día 5 de marzo de 2026, en el ayuntamiento de A Coruña

El coste medio de las adjudicaciones municipales se disparó un 47% en el último ejercicio
Abel Peña
Uno de los módulos de A Tolerancia apareció con pintadas

La nueva Base Naútica de Betanzos, vandalizada antes que inaugurada
Lucía Tenreiro
Ángel de la Cruz

Ángel de la Cruz | “En el Cine Coruña soñé por primera vez de niño con dedicarme a esto del cine”
Óscar Ulla
Parque infantil de la plaza de la Palloza

El parque infantil de A Palloza se pone a punto para ofrecer una nueva zona de juegos
Julia Nóvoa