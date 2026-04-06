El grupo coruñés Nortempo se incorporan al Foro Económico de Galicia

Ángel Pidal, CEO de Nortempo, posa en las oficinas centrales de Nortempo en A Coruña EC

El Foro Económico de Galicia incorpora a Profand y grupo Nortempo, de A Coruña, en su "labor de crecimiento y representatividad del tejido empresarial gallego".

Multinacional con sede en Vigo, Profand es líder en el sector pesquero y está presente en toda la cadena productiva, ya que está especializada en "pescar, cultivar, procesar, elaborar y comercializar productos del mar con la máxima calidad, bajo un modelo integrado y sostenible".

Por su parte, Nortempo, especializado en soluciones de recursos humanos, es un grupo creado en 1991 y con sede central en A Coruña. Cuenta con una estructura de más de 300 profesionales para atender a más de 5.000 clientes de todos los sectores.

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También se incorpora Lupa Comunicación, una consultora de Comunicación puesta en marcha en 2010 y con sede en Santiago, especializada en comunicación estratégica y en situaciones de crisis, márketing digital y relaciones institucionales.

Esta semana (el 9 y 10), Foro Económico de Galicia celebra en Muxía su XV reunión anual, que abordará las causas de los incendios forestales, la minería en Galicia, la financiación autonómica y la actual situación geopolítica y económica mundial.