Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El grupo coruñés Nortempo se incorporan al Foro Económico de Galicia

Ep
06/04/2026 15:50
Ángel Pidal posa en las oficinas centrales de Nortempo en A Coruña
Ángel Pidal, CEO de Nortempo, posa en las oficinas centrales de Nortempo en A Coruña
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Foro Económico de Galicia incorpora a Profand y grupo Nortempo, de A Coruña, en su "labor de crecimiento y representatividad del tejido empresarial gallego".

Multinacional con sede en Vigo, Profand es líder en el sector pesquero y está presente en toda la cadena productiva, ya que está especializada en "pescar, cultivar, procesar, elaborar y comercializar productos del mar con la máxima calidad, bajo un modelo integrado y sostenible".

Por su parte, Nortempo, especializado en soluciones de recursos humanos, es un grupo creado en 1991 y con sede central en A Coruña. Cuenta con una estructura de más de 300 profesionales para atender a más de 5.000 clientes de todos los sectores.

Ángel Pidal posa en las oficinas centrales de Nortempo en A Coruña

Ángel Pidal, de Nortempo: “Recursos humanos es un área estratégica de las compañías”

Más información

También se incorpora Lupa Comunicación, una consultora de Comunicación puesta en marcha en 2010 y con sede en Santiago, especializada en comunicación estratégica y en situaciones de crisis, márketing digital y relaciones institucionales.

Esta semana (el 9 y 10), Foro Económico de Galicia celebra en Muxía su XV reunión anual, que abordará las causas de los incendios forestales, la minería en Galicia, la financiación autonómica y la actual situación geopolítica y económica mundial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

José Valentín, en el cenro, invitado del 'Sanedrín Betanceiro'

El artista José Valentín, invitado de la nueva tertulia del ‘Sanedrín Betanceiro'
Lucía Tenreiro
Ambiente en la calle Linares Rivas de Sada, este sábado

La Xunta emite un informe ambiental favorable a la modificación del PXOM de Sada
Lucía Tenreiro
Una oficina de empleo ubicada en A Coruña

Respiro en el mercado laboral de A Coruña tras registrarse una bajada en el desempleo
Iván Aguiar
Ángel Pidal posa en las oficinas centrales de Nortempo en A Coruña

El grupo coruñés Nortempo se incorporan al Foro Económico de Galicia
EP