El coste medio de las adjudicaciones municipales se disparó un 47% en el último ejercicio

El interventor municipal, junto a la alcaldesa, Inés Rey, en un plenoPleno del día 5 de marzo de 2026, en el ayuntamiento de A Coruña Javier Albores

A punto de conocerse la liquidación de las cuentas municipales del año pasado, los datos actualizados de los contratos de María Pita apuntan a que el número de adjudicaciones en 2025 fue ligeramente menor que en 2024, pasando de 2.260 a 2.211. Pero lo más llamativo es que el dinero presupuestado para los contratos adjudicados se ha disparado, pasando de 9,4 millones a 17,3 millones de euros.

Es decir, que el precio medio del contrato ha pasado de 4.221 euros a 7.853. Un incremento del 47% en solo un año, lo que prueba que el aumento de costes provocado por la inflación ha abierto un agujero grande en las arcas municipales, incluso reduciendo en más de 200 los contratos que se han adjudicado. Hay que decir que la tendencia en la reducción del número de licitaciones ha sido constante en los últimos años.

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Solo en 2019 se habían adjudicado 3.738 contratos por un valor conjunto de 6,5 millones de euros, pero su número ha ido descendiendo. En 2020, año marcado por la pandemia, se registró el primer aumento importante de costes, llegando a los 8,7 millones de euros. En 2024 hubo otro pico, pero ha sido el año pasado cuando se ha disparado.

Hay que señalar que una gran parte de estos contratos no tienen que ver con las inversiones en obras. Por ejemplo, solo en servicio de consejería, en edificios municipales, divididos en varios lotes, suman más de 9,3 millones de euros, sin contar los impuestos. Casi el 38% son contratos de suministros. Y, por supuesto, también se han encarecido al mismo ritmo que el resto, de manera que la Administración municipal cada vez resulta más costosa.

Endeudados

Todo esto tiene un profundo impacto en las cuentas municipales, que arrastran una importante deuda. Según los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2024, A Coruña acumulaba entonces 55,94 millones de euros de deuda viva (capital pendiente de amortizar más intereses), lo que lo convertía en el ayuntamiento más endeudado de Galicia. En cuanto a otras grandes ciudades, la deuda es mucho menor: 17,4 millones de euros Santiago, 16,8 en el caso de Ferrol, casi 4,3 en el de Lugo, 684.000 en el de Ourense, 6,4 en el de Pontevedra y en el de Vigo, solo 175.000 euros.

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Gracias a los créditos solicitados, el Ayuntamiento ha podido mantener unos presupuestos muy altos, de entorno a 375 millones de euros, aunque el PP siempre ha criticado su baja ejecución presupuestaria. En todo caso, este nivel de endeudamiento viola la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y por eso el Gobierno local tuvo que elaborar el año pasado un Plan Económico Financiero (PEF) y entregarlo a la Xunta. Desde entonces, María Pita tiene que presentar un informe trimestral al autonómico, para que pueda tutelar su evolución económica.

Todavía no se ha hecho pública la liquidación del año pasado, aunque lo habitual es que se entregue antes de que acabe marzo para ser debatida en el pleno que, en este caso, se celebraría este jueves. En todo caso, las expectativas no son halagüeñas. El interventor municipal advertía en su informe de finales del año pasado que la deuda se encontraba dentro de los límites legales. Entonces, la alcaldesa, Inés Rey, replicaba: “O que me preocupa son os barrios, os veciños da Coruña e seguir traballando para esta cidade”.