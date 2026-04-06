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A Coruña

El arreglo de la carretera del muelle petrolero de A Coruña, obra con "prioridad" para el Puerto

La Autoridad Portuaria explica que está a la espera de la “disponibilidad de los equipos de trabajo”

Iván Aguiar
Iván Aguiar
06/04/2026 04:05
Baches en la carretera del muelle petrolero
Baches en la carretera del muelle petrolero
Carlota Blanco
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Su nombre oficial es Carretera de Acceso al Puerto Petrolero, permite circular desde la rotonda de la Casa del Mar hasta la zona de Casablanca y es una vía clave para el tráfico de vehículos del Puerto Interior de A Coruña.

No atraviesa por sus mejores momentos, ya que las continuas lluvias del pasado invierno y el constante tráfico de vehículos pesados han deteriorado de forma importante el pavimento. De hecho, hay tramos en el que el carril derecho está inutilizable debido a los baches existentes.

Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira

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Esta situación está cerca de cambiar. La reparación de esta carretera está incluida dentro del denominado contrato de “adaptación, mantenimiento de viales y pequeñas reparaciones de muelles en la zona de servicio del Puerto de A Coruña 2025-2026”. La Autoridad Portuaria, responsable de garantizar el buen estado de la carretera del muelle petrolero y de todos los viales del recinto portuario, lo adjudicó a finales del año pasado a la empresa Construcciones y Obras Taboada y Ramos. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

La entidad que preside Martín Fernández Prado explica que este vía, que da servicio a los muelles de San Diego, Este, Centenario, Petrolero y Oza, registra un importante “tráfico de camiones” y de vehículos ajenos a la actividad portuaria. Además, confirma que, una vez ya se ha realizado la mejora del pavimento en el muelle de Oza, ahora se acometerá la reparación de esta carretera, a la que se otorga “prioridad” debido a la importancia que tiene para la actividad portuaria.

El motivo de que los trabajos no hayan comenzado, tal y como indica el Puerto, es que se está a la espera de la “disponibilidad de los equipos de trabajo”, ya que actualmente las empresas constructoras tienen mucha carga de trabajo en diferentes puntos de Galicia tras un invierno muy lluvioso que ha provocado daños en el pavimento de numerosas carreteras y que no habían podido ser reparados hasta ahora, cuando la meteorología ha mejorado. Tras esta obra, la siguiente será el asfaltado del entorno de la Lonja de Linares Rivas.

Tráfico diario

Las bases del contrato por las que se rige esta actuación recogen datos sobre el tráfico que circula por esta carretera. En concreto, se tomaron como referencia las cifras contabilizadas por una estación de medición del Ministerio de Transportes ubicada en las proximidades del túnel de Eirís, que registró 895 vehículos pesados de media cada día en 2022.

La documentación también señala que el “traslado progresivo de actividades portuarias” al Puerto Exterior de Langosteira y la evolución del tráfico en los últimos años” hacen que no se estimen “previsiones de incremento de tráfico” para los próximos años.

“Por tanto, se dimensionará la carretera para un carril de diseño con tráfico de vehículos pesados de 469 vehículos pesados al día. En los viales interiores de la zona de San Diego se estiman menos de 100 camiones al día o y menos de 50 vehículos pesados al día para el muelle de Oza y el aparcamiento”, recoge el proyecto de obra de la Autoridad Portuaria. 

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