Cortes de tráfico en Alfonso Molina para instalar de nuevo la pasarela entre las estaciones de tren y bus
El Ayuntamiento de A Coruña está ejecutando las obras de renovación de la pasarela entre las estaciones de bus y tren. Por ello, y para garantizar la seguridad de operarios y usuarios, se producirá el corte total de la avenida de Alfonso Molina(AC-11) en ese punto durante los trabajos, que serán íntegramente en horario nocturno para minimizar las aficiones al tráfico.
Los cortes serán durante las noches del martes 7 al miércoles 8 y del miércoles 8 al jueves 9 de abril; entre las 23.00 horas de un día y las 06.00 horas del siguiente.
En el horario de cortes también permanecerá cerrada la pasarela provisional por motivos de seguridad.
Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos que estarán debidamente señalizados y que supondrán breves desvíos:
- Salida de la ciudad: en el sentido de salida de la ciudad los vehículos serán dirigidos hacia la ronda de las Estaciones, a través de la cual podrán circular para enlazar nuevamente con la avenida de Alfonso Molina.
- Entrada a la ciudad: en sentido entrada los vehículos podrán acceder a través de la ronda de Outeiro.
Durante las noches en las que se producirán las restricciones de tráfico, se llevarán a cabo los trabajos de izado y montaje del vano central de la pasarela y las cuestas laterales.
La pasarela entre estaciones fue desmontada íntegramente para someterla a un proceso de renovación que culmina estos días. Una vez instalados los elementos de la nueva estructura se llevarán a cabo los trabajos para rematarla y poder abrirla en las próximas semanas, retirando también el paso provisional situado en paralelo.