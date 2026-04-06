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A Coruña

Cortes de tráfico en Alfonso Molina para instalar de nuevo la pasarela entre las estaciones de tren y bus

Redacción
06/04/2026 13:55
Pasarela Alfonso Molina 3 febrero 2026
La pasarela antigua, junto a la provisional, que sobrevuelan Alfonso Molina
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El Ayuntamiento de A Coruña está ejecutando las obras de renovación de la pasarela entre las estaciones de bus y tren. Por ello, y para garantizar la seguridad de operarios y usuarios, se producirá el corte total de la avenida de Alfonso Molina(AC-11) en ese punto durante los trabajos, que serán íntegramente en horario nocturno para minimizar las aficiones al tráfico.

Los cortes serán durante las noches del martes 7 al miércoles 8 y del miércoles 8 al jueves 9 de abril; entre las 23.00 horas de un día y las 06.00 horas del siguiente. 

En el horario de cortes también permanecerá cerrada la pasarela provisional por motivos de seguridad.

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Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos que estarán debidamente señalizados y que supondrán breves desvíos:

  • Salida de la ciudad: en el sentido de salida de la ciudad los vehículos serán dirigidos hacia la ronda de las Estaciones, a través de la cual podrán circular para enlazar nuevamente con la avenida de Alfonso Molina.
  • Entrada a la ciudad: en sentido entrada los vehículos podrán acceder a través de la ronda de Outeiro. 

Durante las noches en las que se producirán las restricciones de tráfico, se llevarán a cabo los trabajos de izado y montaje del vano central de la pasarela y las cuestas laterales.

La pasarela entre estaciones fue desmontada íntegramente para someterla a un proceso de renovación que culmina estos días. Una vez instalados los elementos de la nueva estructura se llevarán a cabo los trabajos para rematarla y poder abrirla en las próximas semanas, retirando también el paso provisional situado en paralelo.

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