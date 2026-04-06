El Ideal Gallego Fundado en 1917

Conta atrás para uns María Casares "redondos"en lembranza de Manuel Lourenzo

A gala terá lugar no teatro Rosalía de Castro este mércores 8 de abril

Óscar Ulla
06/04/2026 13:36
Un momento da presentación dos premios María Casares
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Os premios María Casares de teatro celebran este mércores 8 de abril unha edición "redonda", a do seu 30 aniversario. Serán 17 os espectáculos que compitan por un dos 16 premios que se repartirán no teatro Rosalía de Castro.

Este ano, a gala dirixida por Gloria Rico renderá homenaxe a Manuel Lourenzo, finado o pasado 2025. E para presentar unha gala tan simbólica, non había mellor espazo que a sala Xan López Eiriz do propio Rosalía, un dos grandes amigos, vitais e teatrais, do actor do Valadouro asentado na Coruña durante décadas.

Un “home bo e xeneroso” con un espacio propio en un teatro de 180 años

Á presentación acudiron o concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro; o director do Agadic, Jacobo Sutil; a deputada provincial Avia Veira; a presidenta da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Eva Fórneas; e a propia Gloria Rico.

Era Fórneas, precisamente, quen destacaba o 30 aniversario "dos nosos premios", unha "referencia para Galicia". Lembraba tamén que o tributo a Lourenzo teríase feito igualmente aínda que non morrera, "é máis unha festa ca un obituario".

Rico, pola súa banda, mostrou o seu agradecemento á familia de Lourenzo por permitirlle levar a cabo esta homenaxe. Unha celebración do teatro independente, "do teatro con maiúsculas, que é o xeito máis axeitado para definir a figura de Manolo Lourenzo".

Veira afirmou que o tributo ao intérprete é "un acto de xustiza", lembrando que tamén sería de xustiza homenaxear a López Eiriz. Sutil, na súa alocución, non só gardou boas palabras para Lourenzo, senón que as estendeu a Luma Gómez, quen recibirá o premio de honra. Castro, para finalizar, puxo en valor os "principios básicos de convivencia" que ten o teatro e a "coherencia" que mantivo sempre en vida o intérprete do Valadouro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

