Aparece el cadáver de un hombre flotando en el Puerto de A Coruña

Puerto de A Coruña Patricia G. Fraga

Los Bomberos retiraron el cadáver de un hombre de mediana edad de la Dársena de A Coruña. El suceso tuvo lugar alrededor de las seis de la mañana, cuando un transeúnte descubrió el cuerpo flotando en las inmediaciones del Club Náutico.

Al lugar acudió la Policía Nacional y Local, que inspeccionaron los alrededores y descubrieron un blíster de pastillas y una cerveza. En cuanto al sujeto, se trata de un extranjero, de nacionalidad letona. El cuerpo fue enviado al instituto forense para su autopsia.

Hay que decir que no es el primer cadáver que se descubre en este lugar. En los últimos años ha ocurrido en varias ocasiones, a veces asociado al ocio nocturno dado que todas las víctimas eran hombres que habían consumido alcohol. Sin embargo, hacía mucho tiempo que no ocurría.