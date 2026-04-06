Ángel de la Cruz | “En el Cine Coruña soñé por primera vez de niño con dedicarme a esto del cine”

El cineasta coruñés Ángel de la Cruz, con la Torre de Hércules al fondo Carlota Blanco

El próximo 12 de junio llegará a los cines ‘La silla’, la última película del director coruñés Ángel de la Cruz, basada en la novela homónima de David Jasso, en la que un hombre, por una mala decisión, acaba atado a una silla mientras su familia sufre algún que otro percance.

Al cineasta herculino le “encantó” la propuesta y le vio los visos suficientes para llevar la característica tensión de la obra escrita a la pantalla, aunque adaptando algunos pequeños detalles: “Hubo que ponerla al día, porque en aquel momento había contestador automático y, ahora mismo, ya está un poco desfasado”, apunta entre risas.

Un hombre atado a una silla parece que puede dar mucho juego.

Sí, sí. Es un fin de semana en el que transcurre la acción, en el que no esperan a nadie y con la urbanización medio desierta... en fin, no tiene mucho a dónde acudir a pedir ayuda. El bebé corre riesgo, tres días sin comer y beber no los aguanta. El extremo al que llega este hombre para intentar revertir la situación... es terrible, es una carrera contrarreloj. Leyendo la novela me pasó que decía: ¿Qué más le puede pasar? Hay un incendio, un montón de cosas que él, atado a una silla, tiene que superar. Ahí está la emoción.

¿Hay algún referente audiovisual que le influyera?

Había muchos referentes a la hora de hacer la película, pero uno de ellos era ‘Buried’, de Rodrigo Cortés, que todo transcurre dentro de un ataúd, de una caja, enterrado. Aquí tenemos un poco más de espacio, porque tenemos la planta baja de un chalé, pero también va un poco por ese estilo.

¿Habrá alguna secuencia coruñesa?

Iba a haber muchas, transiciones, porque gran parte de la película es en la casa. Me hubiese gustado que saliese más A Coruña, pero al final no sale, porque en montaje decidimos que solamente saliese la casa y la manzana. Aún así, conseguí meter un plano en el que se ve un cartel de la carretera que pone A Coruña (ríe). Un poco ya por homenaje (sonríe).

¿Cómo ha sido trabajar con Jaime Lorente?

Magnífico. Venía absolutamente dispuesto. Me decía: “Yo sé que voy a sufrir, pero aquí estoy para lo que haga falta”. Fue un rodaje duro, porque la silla pesaba doce kilos, yo quería que se notase que pesaba. La probé, hice que me ataran (ríe), para ver si se podía mover y se podía, pero con mucho esfuerzo. Jaime la movía con más facilidad, pero, al final, tuvo una pequeña lesión en el bíceps.

¿Cómo lo ataban?

Con bridas, como las que usa la policía en Norteamérica, que son como esposas. Empezamos con unas falsas, de tela, con velcro... pero las rompía de la fuerza que hacía. Él mismo nos pidió las de verdad y con el esfuerzo se lesionó. Trabajar con Jaime ha sido impresionante, porque expresa mucho con la mirada. Estoy encantado.

Más allá de la película, ¿está el audiovisual gallego en un buen momento?

Sí, yo creo que sí. No es fruto del azar, es algo que se empezó a poner las bases hace mucho tiempo. La edad y las canas me dan la perspectiva de haber tenido la suerte de haber empezado cuando esto estaba comenzando. Yo decidí dedicarme a esto después de ver el estreno de las tres primeras películas inaugurales del cine gallego: ‘Sempre Xonxa’, ‘Urxa’ y ‘Continental’. Yo decía: Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Ahora tenemos a Vaca Films, Bambú, Ficción... un montón. También se hace cine fuera, como el caso de ‘Sirat’, una película de un gallego que nos ha puesto en el mapa de Hollywood. Por no hablar de la animación, con Alberto Vázquez, Chelo Loureiro, Xosé Zapata... ganando premios. Seguro que Alberto llega algún día a los Oscar. Yo creo que Galicia está en un momento muy dulce.

“Había muchos referentes a la hora de hacer la película, pero uno de ellos era ‘Buried’, de Rodrigo Cortés, que todo transcurre en un ataúd”

Menciona los 80, ¿pero cuál es su primer recuerdo de cine en A Coruña?

Se remontan a hace mucho tiempo (ríe). Mi madre era muy aficionada y me llevaba de pequeño, y no a ver películas infantiles. La primera que recuerdo fue en el Cine Coruña, de vaqueros. Después la volví a ver y supe que era un ‘Frankfurt western’, una película alemana rodada en Yugoslavia (ríe), que se llamaba ‘El justiciero de Kansas’, con un actor inglés, Stewart Granger. Ese es el primer recuerdo que tengo de cine y donde soñé por primera vez con dedicarme a esto del cine ya de niño.

¿Frecuentaba algún otro cine?

Pocos me quedaron por recorrer. Había muchos, 14 o 15, y no como ahora que son multisalas. Iba mucho al cine de barrio porque los grandes estrenos eran en el Rosalía y en el Colón. En el Riazor eran los estrenos de las superproducciones americanas. Pero los pequeños ponían pelis de reestreno y muchos programas dobles. También había matinales. En el Cine París, el Finisterre, el Kiosco Alfonso, el Rex, el Equitativa... luego empezaron las salas dobles como el Tom y Jerry o los Chaplin, con cuatro. Antes tenías que ir a tiro fijo.