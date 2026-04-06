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A Coruña

A Coruña se abrasa en una intensa y atípica jornada de verano en pleno Lunes de Pascua

Los termómetros del Observatorio registraron 29,6 grados, la segunda marca más alta en un mes de abril

Dani Sánchez
Dani Sánchez
06/04/2026 21:41
Dos jóvenes pasean durante la jornada veraniega del Lunes de Pascua
Dos jóvenes pasean durante la jornada veraniega del Lunes de Pascua
Patricia G. Fraga
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Si algo tiene la primavera es esa capacidad para hacer de un día malo, otro bueno, y viceversa. Por lo menos a nivel meteorológico. Después de que en los últimos años, la lluvia hiciese acto de presencia en al menos varias de las jornadas de Semana Santa, este año decidió dar una pequeña tregua a A Coruña. También en cuanto a temperaturas, muy agradables durante gran parte del día y, según la Aemet, “ligeramente más cálidas de lo normal”. No obstante, por Lunes de Pascua, la meteorología le aguardaba a la urbe herculina un presente todavía mejor: una intensa –y muy calurosa– jornada de verano.

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Así se vivió la jornada de calor en A Coruña

Los arenales coruñeses se llenaron este lunes de PascuaVer más imágenes

Así lo reflejaron los termómetros de las estaciones de Aemet y MeteoGalicia durante gran parte de la jornada de hoy. Antes de las 14.00 horas, incluso, ya se habían registrado temperaturas por encima de los 28 grados. Todavía más altos fueron los valores en las primeras horas de la tarde, cuando la estación de la Torre fijó en 31,1 grados su temperatura máxima y el Observatorio en 29,6. Esta última ya es la segunda marca más alta en un mes de abril, empatada con los 29,6 registrados el 20 de abril de 1945 y solo por detrás de los 31,6 de la ola de calor de 2011, cuando en tres jornadas consecutivas se superaron los 28.

Los arenales de la ciudad mostraron una imagen más propia de la primavera o inicios del verano

A Coruña se prepara para un lunes muy caluroso: las temperaturas llegarán hasta los 27 grados

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Festivo para algunos

Como ya suele ser costumbre cada vez que Lorenzo se pasea y deja algún que otro rayo cálido por la urbe, a los que sus trabajos o sus estudios no les impedían disfrutar del sol acudieron en masa a los arenales de la ciudad. Riazor y Orzán, como siempre, fueron las playas más concurridas. En la arena, desde las 11.00 horas, centenares de personas se dieron cita antes de que una nube les pudiese fastidiar el plan de verano adelantado. Y es que, a pesar de ser un lunes laboral, el calendario académico permitía librar a los estudiantes en la resaca de Semana Santa, lo que provocó un asedio en arenales, pero también en las terrazas.

Este martes se espera que vuelva la lluvia; ya a partir del jueves, habrá valores por encima de los 20 grados

Ya con la vuelta a las clases y todo el mundo establecido en la rutina, la lluvia volverá a darse cita en la ciudad. Por lo menos así lo augura la previsión de MeteoGalicia. Para la jornada de mañana, las temperaturas volverán a marcar valores similares a días pasados: entre 10 y 11 grados y máximas de 17. Será una jornada de chubascos, sin descartar incluso que puedan venir acompañados de tormenta. Para mañana, la vaguada (ascenso de masas de aire cálido) se aislará y las precipitaciones serán en forma de episodios más puntuales. Las temperaturas subirán de nuevo, aunque no será hasta los últimos días (a partir del jueves) de la semana cuando las máximas se sitúen de nuevo por encima de los 20 grados. 

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