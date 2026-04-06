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A Coruña

A Coruña licitará por 1,6 millones de euros el parque del Vigía, la nueva zona verde Monte Alto

Redacción
06/04/2026 13:18
El Vigía de Monte Alto
El Vigía de Monte Alto
Javier Alborés
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El Ayuntamiento de A Coruña aprobará en los próximos días la licitación de las obras del parque del Vigía, que pondrán en valor un entorno natural de gran relevancia histórica y geográfica por su singular localización y vistas al mar y a la Torre de Hércules. 

“El parque del Vigía será uno de los grandes espacios verdes del barrio de Monte Alto”, indicó la alcaldesa, Inés Rey, que además destacó que será el parque más elevado de la ciudad, lo que les dará aún más relevancia a las vistas privilegiadas del entorno.

La inversión prevista para la transformación de más de 16.000 metros cuadrados asciende a 1.629.946 euros, para unas actuaciones que tienen un plazo máximo de ejecución de 12 meses

La transformación del espacio, en el entorno del depósito de agua, permitirá integrar distintos elementos y eliminará muros de cierre para alcanzar una superficie unitaria y homogénea, en la que se plantarán árboles y se mejorará la accesibilidad.

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Además, se instalarán sendas peatonales y se crearán distintas zonas de juegos y descanso, explicó la regidora. “Entre los aspectos más destacados del proyecto figura la creación de pasarelas peatonales elevadas que permitirán superar la altura de los edificios del entorno y servirán como miradores para disfrutar de las vistas de la Torre de Hércules y del océano”, explicó Rey.

La actuación incluye una profunda reestructuración de los espacios con la habilitación de merenderos y huertos urbanos. También se colocarán estanques y fuentes y se construirá una nueva infraestructura de riego y drenaje; el agua tendrá un especial protagonismo en el planteamiento del parque. Los elementos urbanos y edificios existentes se integrarán con el entorno gracias a la nueva distribución y diseño de la localización.

“Lo que estamos haciendo con este proyecto es repensar de cero el área y hacer posible una nueva zona verde de la que disfrutará no solo el barrio de Monte Alto, sino toda la ciudad”, añadió la alcaldesa.

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