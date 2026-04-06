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A Coruña

A Coruña busca una postura común sobre las rutas aéreas y prioriza el turismo y las empresas

Efe
06/04/2026 14:13
Aeropuerto de Alvedro
Aeropuerto de Alvedro
Germán Barreiros
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El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, ha explicado este lunes que el Ayuntamiento de A Coruña busca una postura común de los tres aeropuertos gallegos sobre conexiones aéreas, mientras que la ciudad prioriza lograr más turistas y dar más servicio a sus empresas.

En un acto en A Coruña, Castro ha detallado, a preguntas de los medios, que el Gobierno municipal trabaja en la parte que le compete sobre esa búsqueda del "marco más adecuado en materia de conectividad aérea".

Gonzalo Castro, diante do instituto de Zalaeta

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"El objetivo que nos marcamos todos es ir con una posición conjunta a la reunión del 28 de abril en Reus", ha continuado.

El Ayuntamiento coruñés ha hecho "un análisis objetivo y riguroso de la situación actual" y ha establecido dos líneas de trabajo prioritarias.

La primera es "tener destinos que sean interesantes para la captación de visitantes y turistas para la ciudad".

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La segunda es "captar destinos con 'hubs' (centros de conexiones) internacionales de primer nivel" para que "las empresas y el tejido económico puedan tener una mayor competitividad".

En relación a otros asuntos de índole local, al ser preguntado por las nuevas marquesinas de autobuses ubicadas junto al teatro Colón, ha dicho que el compromiso es compatibilizar el tráfico de los autobuses metropolitanos con el uso cultural.

Sobre el programa Lecer del Ayuntamiento, ha dicho que espera retomarlo en abril y que el Consistorio establece unas condiciones de prestación del servicio, pero no a nivel laboral, ante las protestas de la plantilla. 

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