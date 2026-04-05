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Los Bomberos intervienen en un incendio en la calle Fontán de A Coruña
A Coruña

Una inundación provoca un incendio en un edificio del centro de A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
05/04/2026 10:36

Los Bomberos de A Coruña se tuvieron que desplazar este domingo por la mañana hasta la calle Fontán, en pleno Ensanche herculino, donde una pequeña inundación había provocado un cortocircuito.

Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán
Los servicios de Emergencias tuvieron que atender a una vecina en el mismo lugar del suceso
Javier Alborés

Según testigos del suceso, el agua hizo que se produjese un incendio eléctrico en el cuadro de contadores del portal que provocó bastante humo. De hecho, varias de las vecinas del inmueble tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencias en el mismo lugar.

La Agencia Efe cifró en cuatro las mujeres que sufrieron este domingo una intoxicación por inhalación de humo y dos de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital, ha informado el 112 Galicia. Los bomberos dieron por apagado el incendio minutos antes de las 11.00 horas y tuvieron que ventilar todo el edificio porque había mucho humo y mucha carga térmica en las escaleras.

Una vecina abrió la puerta de su casa y el humo invadió su vivienda, tras lo que mostró síntomas de asfixia, por lo que tuvo que ser atendida por los profesionales sanitarios y después trasladada al hospital. Otras tres mujeres resultaron afectadas por el humo, de las cuales una también tuvo que ser llevada al hospital.

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Javier Alborés

Los Bomberos desplazados a la zona recibieron a las 09.16 horas el aviso de que se había producido un incendio en el edificio de la calle Fontán, a la altura del cruce con la plaza de Ourense.

Humo saliendo del edificio de la calle Fontán en el que se produjo un incendio este Domingo de Pascua
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