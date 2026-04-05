Coche patrulla de la Policía Nacional CEDIDA

Quizá fue a causa del alcohol, aunque muchos de ellos eran menores. El caso es que un grupo de 40 adolescentes protagonizó un episodio vandálico ayer noche al dañar vehículos estacionados y mobiliario urbano a medida que descendían por la avenida de Finisterre. No ha habido detenidos, aunque si varios identificados.

Según fuentes cercanas, los jóvenes acaban de celebrar un cumpleaños en un pub y estaban eufóricos. Como si fueran hinchas en plena celebración de un partido, bajaron la avenida de Finisterre cantando, dando saltos y empujándose entre ellos.

A medida que pasaban por delante, golpeaban señales de tráfico, tiraban palés por los aires, rompían ventanillas y arrancaban retrovisores en un arrebato vandálico que los vecinos pudieron contemplar asombrados desde sus ventanas lo que ocurría. El reloj todavía no marcaba la una de la madrugada.

Poco les duró la alegría a los gamberros, puesto que los vecinos avisaron al 091 y al 092, que enviaron coches patrullas. Algunos de los menores escaparon, pero otros fueron identificados. De esta manera, si alguien denuncia daños, sabrán quien debe pagarlos. O más bien, sus padres.