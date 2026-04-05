Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un grupo de menores protagoniza un acto de furia vandálica dañando coches y señales en A Coruña

Los adolescentes acababan de salir de un pub donde habían celebrado un cumpleaños

Abel Peña
Abel Peña
05/04/2026 16:56
Coche patrulla de la Policía Nacional
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Quizá fue a causa del alcohol, aunque muchos de ellos eran menores. El caso es que un grupo de 40 adolescentes protagonizó un episodio vandálico ayer noche al dañar vehículos estacionados y mobiliario urbano a medida que descendían por la avenida de Finisterre. No ha habido detenidos, aunque si varios identificados. 

Según fuentes cercanas, los jóvenes acaban de celebrar un cumpleaños en un pub y estaban eufóricos. Como si fueran hinchas en plena celebración de un partido, bajaron la avenida de Finisterre cantando, dando saltos y empujándose entre ellos. 

A medida que pasaban por delante, golpeaban señales de tráfico, tiraban palés por los aires, rompían ventanillas y arrancaban retrovisores en un arrebato vandálico que los vecinos pudieron contemplar asombrados desde sus ventanas lo que ocurría. El reloj todavía no marcaba la una de la madrugada. 

Poco les duró la alegría a los gamberros, puesto que los vecinos avisaron al 091 y al 092, que enviaron coches patrullas. Algunos de los menores escaparon, pero otros fueron identificados. De esta manera, si alguien denuncia daños, sabrán quien debe pagarlos. O más bien, sus padres. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

AME607. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 05/04/2026.- Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. EFE/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II
EFE
Acceso al muelle de Trasatlánticos, en una imagen de 2022

Hace 25 años | En marcha el dragado del muelle de Trasatlánticos
Eugenio Cobas
El ideal gallego

El metal gallego llama a convocar ya subastas y agilizar la eólica marina
EP
14 diciembre 2021A Coruña.- Los bomberos rescataron a un hombre que se había precipitado a las rocas al pie del Paseo Marítimo a la altura de la Domus tras resbalarse desde una altura de diez metros cuando recorria el sendero desde la playa de Matadero a la de As Amorosas

¿De qué necesitan los coruñeses que los rescaten?
Abel Peña